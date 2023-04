Francesco Brigida, Studio per una scultura

Mouve­ments

Dans cette série, Fran­cesco Bri­gida observe son modèle, ana­ly­sant atten­ti­ve­ment chaque mou­ve­ment du corps, des arti­cu­la­tions et des muscles. Son élo­quence pho­to­gra­phique est d’une élo­quence intros­pec­tive et sen­suelle.

Le pho­to­graphe ita­lien crée des images qui de fait réexa­minent le lan­gage cor­po­rel de la sta­tuaire. Avec son apport contem­po­rain, il réanime la sculp­ture classque et sug­gère la vie qui en elle anime et réchauffe la forme humaine.

Étude pour une sculp­ture devient l’aboutissement de ses recherches sur le poten­tiel de la repré­sen­ta­tion du corps humain. Pen­dant deux ans, Bri­gida a tra­vaillé avec un modèle.

La nudité met le corps dans un état de sim­pli­cité et de pureté sublime, Ici ce n’est plus le visage qui devient le miroir de l’âme ; tous les muscles du corps expriment les sen­ti­ments intimes et la psy­ché humaine.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesco Bri­gida, Stu­dio per una scul­tura, 2023, www.francescobrigida.com