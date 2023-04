Jean-Michel Maulpoix, Le jardin sous la neige

Vers la nuit

Jean-Michel Maul­poix reste le par­fait exemple d’une poé­sie aussi médiane que main-stream. Tout est ali­gné en confor­mité à toute règle du bien écrit, du bien pen­ser et du bien vivre même lorsqu’il faut tirer la table et se reti­rer.

C’est à cette sai­son froide que le poète nous convie. Ceux de son âge retrou­ve­ront ici leur fatigue et usure, quant aux plus jeunes cela n’est pas encore leur pro­blème et ils ver­ront lorsque les fri­mas seront là.

Le troi­sième tome d’une telle tri­lo­gie exis­ten­tielle (après “L’Hirondelle rouge” puis , et “Le Jour venu”) se clôt sur la période ès aban­dons et des renon­cia­tions. Cette plainte dans le lyrisme par­ti­cu­lier de l’auteur se déroule en diverses sec­tions comme “Les fleurs du mal”. Mais l’analogie s’arrête là.

La prose poé­tique où l’auteur rap­pelle ce que par­ler veut dire n’a rien de bien ori­gi­nal. C’est une énième décli­nai­son sur la vieillesse sous fond de neige — méta­phore de fin pro­mise non sans un cer­tain apaisement.

D’aucuns y trou­ve­ront une sagesse. Celle du coup de tor­chon sur les dou­leurs et regrets. Et avouer que de la sorte la vie passe ne manque pas de mérite –peut-être des invo­ca­tions à la bonne rési­gna­tion.

Ces adieux peuvent satis­faire par leurs rap­pel aux para­dis de l’enfance. La vie avance avec tout ce que l’être au fil du temps a perdu. Et si l’étalage exis­ten­tiel vaut bien une messe, il mérite sans doute cette élé­gie de l’effacement programmé.

Pour le dire, Maul­poix évite le pathos. Même si sa fin et ses risques de déla­bre­ment l’inquiètent au moment où les autres voix qui lui furent chères elles aussi finissent par dis­pa­raître.

Rien de nou­veau sous le bel amour du soleil sinon qu’il tombe et que bien des ombres appa­raissent pour le remplacer.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Maul­poix, Le jar­din sous la neige, Mer­cure de France, 2023, 128 p. - 16,00 €.