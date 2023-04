Pierrick Carbuccia & Nicolas Gaignard, Chevrotine

Un mélange jubi­la­toire des genres !

Pour cette his­toire, Pier­rick Car­buc­cia mêle de nom­breux genres comme la science-fiction, le wes­tern, le fan­tas­tique, la sor­cel­le­rie ou l’onirisme. Il crée, ainsi, un uni­vers inso­lite, sin­gu­lier, à la fois très humo­ris­tique et sen­sible, voire tou­chant.

Autour de cette héroïne peu com­mune, il anime une gale­rie de per­son­nages déjan­tés tels que Tar­tine, un adjoint du shé­rif et son crabe, un astro­naute perdu avec sa fusée, un colon qui creuse pour trou­ver, non pas de l’or, mais le sens de la vie…

Il décrit des cycles, des boucles entre la vie et la mort, invente une renais­sance à chaque anni­ver­saire. Il mélange allè­gre­ment per­son­nages humains et ani­ma­liers et ordonne une suite d’aventures toutes plus sur­pre­nantes les unes que les autres.

Une jeune femme quitte sa chau­mière pour aller pêcher en com­pa­gnie de Cas­sidy, un chien qui parle. Elle lui explique que la mar­maille fait la grève des câlins car elle en a ras-le-bol de man­ger du papillon.

Elle ferre un plon­geur égaré, por­teur d’une valise. Elle l’invite car il est tard. Il pourra repar­tir le len­de­main. Elle passe la nuit avec lui et au matin… elle le tue. Elle a ainsi de la viande pour trois mois.

Elle vit en forêt, entou­rée de six enfants qui se révèle être très dif­fé­rents de ce qu’ils paraissent. Le fac­teur, le père Mouillette, la ravi­taille avec son scoo­ter volant.

Dans un bel immeuble, un déci­deur s’inquiète de la dis­pa­ri­tion de ses plon­geurs car il faut que l’affaire reste dis­crète. Il décide d’embaucher Hig­gins, le meilleur, pour résoudre ce pro­blème.

Et Che­vro­tine conti­nue ses ren­contres jusqu’à…

Nico­las Gai­gnard croque, en quelques traits, ses per­son­nages et dresse les décors. Il use d’une mise en cou­leurs mini­ma­liste qui s’accorde fort bien au sujet. Sa mise en images est har­mo­nieuse et la mise en pages de fac­ture clas­sique donne une belle lisi­bi­lité.

C’est un récit drôle, cocasse, que pro­posent ces deux auteurs, n’hésitant pas à abor­der sous l’angle de l’humour, des pro­blèmes très actuels.

serge per­raud

Pier­rick Car­buc­cia (scé­na­rio) & Nico­las Gai­gnard (des­sin et cou­leurs), Che­vro­tine, Fluide Gla­cial, février 2023, 56 p. — 16,90 €.