Ben Harper, Wide Open Light

Un mini­ma­lisme conséquent

Ben Har­per est reconnu mon­dia­le­ment pour son œuvre. Elle tra­verse bien des genres Et l’artiste a aussi pro­duit des albums pour Mavis Staples, Rickie Lee Jones, The Blind Boys of Ala­bama, Nata­lie Maines, Ziggy Mar­ley et bien d’autres encore.

Il a enre­gis­tré avec des artistes tels que John Lee Hoo­ker, Char­lie Mus­selw­hite, Ringo Starr, Keith Richards et, plus récem­ment, Harry Styles.

Son nou­vel album stu­dio “Wide Open Light” fait suite à son disque “Bloo­dline Main­te­nance”. Il s’agit d’une suite de chan­sons écrites par Ben Har­per. Déli­bé­ré­ment mini­ma­listes, elles ont fait l’objet d’un gros tra­vail de pro­duc­tion par Ben Har­per et par ses col­la­bo­ra­teurs de longue date, Danny Kalb et Jason Mozersky.

Le disque com­prend des contri­bu­tions de Jack John­son, Shelby Lynne et Piers Fac­cini. Et ce, au moment où l’artiste appa­raît dans la nou­velle série “AppleTV+ Extra­po­la­tions”, une fic­tion qui se déroule dans un futur proche où les effets du chan­ge­ment cli­ma­tique sont deve­nus par­tie inté­grante de notre vie quotidienne.

jean-paul gavard-perret

Ben Har­per, Wide Open Light, Chry­sa­lis Records / Modu­lor, 2023.