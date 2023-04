Joris Chamblain & Anne-Lise Nalin, Le cœur en braille

Un tour­billon d’émotions…

Une jeune fille très douée et un gar­çon en dif­fi­culté sco­laire forment un couple aty­pique. C’est une his­toire ima­gi­née par Pas­cal Ruter, parue en juin 2012 aux édi­tions Didier Jeu­nesse. Ce récit, mal­gré un thème dif­fi­cile, pré­sente un ton léger et tou­chant.

Il a séduit Michel Bou­je­nah qui en a fait un film sorti en France en novembre 2016, tou­jours visible sur You­Tube.

Marie et son tour­neur de pages sont sur scène. Alors qu’il pen­sait trem­bler, un grand calme l’envahit lorsqu’il la revoie et… l’archer s’écrase sur les cordes. Dix mois plus tôt, Vic­tor et deux amis répètent un mor­ceau de rock de leur com­po­si­tion. Ils forment le groupe musi­cal La Chi­gnole.

Vic­tor vit avec son père, sa mère ne donne plus de nou­velles. C’est un élève médiocre. Dis­sipé, il est sou­vent répri­mandé au col­lège. Pour­tant cette situa­tion le déses­père. À la ren­trée en qua­trième, il est forcé, en cours, de prendre place à côté de Marie-José, une fille brillante.

Les débuts sont catas­tro­phiques, il a faux dans toutes les matières. Lors du contrôle de maths, Marie-José laisse traî­ner ses cal­culs. Il reco­pie. Lorsque la pro­fes­seure rend les notes, il a 20/20 alors que sa voi­sine a fait une erreur. Il n’est pas dupe, com­prend qu’il trompe tout le monde et n’ose pas ima­gi­ner les réac­tions quand les autres se ren­dront compte qu’il a tri­ché.

Alors qu’il reproche à Marie-José de l’avoir “aidé”, elle lui pro­pose de tra­vailler avec elle. Des liens d’amitiés se nouent. Elle lui révèle alors souf­frir d’une mala­die ingué­ris­sable des yeux. Elle va être aveugle dans peu de temps. Mais avant, elle vou­drait qu’il la sou­tienne pour réa­li­ser son vœu le plus cher…

Dans ce livre, dans ce scé­na­rio, nombre de thèmes sont abor­dés, des sujets légers comme graves. Outre l’amitié et l’entraide, les auteurs approchent les dif­fi­cul­tés d’apprentissage, l’échec sco­laire, la mala­die, mais aussi la volonté de s’en sor­tir, de réa­li­ser ses rêves…

Mal­gré ce sujet dif­fi­cile qu’est la perte de vue, ce han­di­cap ter­rible dans une société où tout est basé, ou presque, sur la consul­ta­tion d’écrans de toutes natures, le ton reste réjouis­sant. Il flotte un par­fum d’optimisme et beau­coup d’humour. Les per­son­nages sont ter­ri­ble­ment atta­chants et convain­cants. Le sujet est traité avec une belle sensibilité.

C’est à Anne-Lise Nalin qu’il revient la tâche de la mise en images. Elle réa­lise des­sin et cou­leur, un des­sin semi-réaliste aux traits légers pour don­ner une expres­si­vité remar­quable à ses pro­ta­go­nistes. Le tra­vail sur les deux héros, avec une ani­ma­tion tonique, donne un résul­tat très plai­sant à regar­der, d’autant que la mise en page est dyna­mique. Les jeunes sont beaux et le res­senti, avec une mise en cou­leur déli­cate, est des plus agréable.

Un album d’une grande beauté, abor­dant avec sen­si­bi­lité et humour des sujets dif­fi­ciles, des pro­blèmes impor­tants aux­quels est confron­tée la jeunesse.

serge per­raud

Joris Cham­blain (scé­na­rio d’après le livre de Pas­cal Ruter) & Anne-Lise Nalin (des­sin et cou­leur), Le cœur en braille, Dar­gaud, mars 2023, 76 p. – 16,50 €.