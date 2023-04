Daido Moriyama, Random Walk

Obses­sion à la disponibilité

Avec ce der­nier livre, Daido Moriyama crée une pro­me­nade dans les rues en col­lant 80 images Pola­roid N&B et 40 cou­leurs. Ces cli­chés per­mettent d’accentuer ce qu’il cherche dans les rues : un ailleurs et une entrée dans un monde étran­ger.

Les pho­to­gra­phies per­mettent de trem­per dans une ténèbre solide des pay­sages. Ce livre crée un tour­billon émietté. Celui-ci reste à la fron­tière de l’ombre mais aussi dans l’embrasement d’une atti­rance qui réveille les désirs obscurs

D’une cer­taine manière, par la lumi­no­sité ‚Moriyama montre la nuit des sens. Ils s’arrachent aux étoiles de sang sous la craie des peaux. L’espace et le temps explosent : on se laisse sur­prendre, on tombe de haut pour se lais­ser défaire

Tout dans l’œuvre découle du concept d’espace-temps élas­tique. La trans­crip­tion visuelle de Moriyama donne en consé­quence une idée concrète de la façon dont il relie la den­sité de la matière pho­to­gra­phique à la cour­bure de l’espace-temps. Elle épouse celles de la ville.

jean-paul gavard-perret

Daido Moriyama, Ran­dom Walk, coédi­tion the(M) édi­tions et Iba­sho, 2023, 72 p. — 80,00 €.