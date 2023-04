Le Tartuffe ou l’Hypocrite (Molière / Ivo Van Hove)

Sombre comé­die

A près Les Dam­nées et Électre/Oreste , Ivo van Hove retrouve la Troupe de la Comé­die Fran­çaise pour s’emparer, avec brio, de la ver­sion ori­gi­nelle du Tar­tuffe, cen­su­rée en 1664, remise au goût du jour grâce aux tra­vaux de Georges Fores­tier et d’Isabelle Grellet.

L e décor est sombre. La lumière des lustres ne suf­fit pas à redo­rer des miroirs qui démul­ti­plient l’ombre des visages. La pas­se­relle sur­plom­bant la scène et per­met­tant aux comé­diens de gagner les cou­lisses est mena­çante. Cette pénombre résume à elle seule la scé­no­gra­phie de Jan Vers­wey­veld et la mise en scène d’Ivo van Hove qui donne à voir une repré­sen­ta­tion angois­sante de la pièce de Molière. Dès l’entrée d’Oronte (joué par Denis Poda­ly­dès), on com­prend que le chaos règne dans la mai­son de ce veuf for­tuné qui a recueilli un men­diant, Tar­tuffe, dont la dévo­tion abso­lue pour la foi chré­tienne illu­mine le maître de mai­son qui en fait son direc­teur de conscience. Ni les mises en garde de son fils Damis, ni celles de sa ser­vante (jouée par Domi­nique Blanc) ne par­viennent à lui faire voir les mau­vaises inten­tions de l’hypocrite qui a pris pos­ses­sion de la mai­son et s’est mis à séduire Elmire, la nou­velle femme d’Oronte. L’aveuglement du maître de mai­son est absolu, le déni total.

Le chaos règne donc dans une famille désor­mais dys­fonc­tion­nelle, diri­gée par un père des­po­tique, lui-même sous l’emprise du faux dévot. Et Ivo van Hove de dire, dans une inter­view don­née à Laurent Muh­lei­sen : « (…) tout pré­sage d’une bataille que vont se livrer conser­va­teurs et pro­gres­sistes », d’où un espace déli­mité au milieu de la scène par un rec­tangle blanc, sorte de ring de la parole où fusent les argu­ments.

La vio­lence de la parole est ampli­fiée par le tra­vail musi­cal du com­po­si­teur Alexandre Des­plat : la musique rythme la quasi-totalité du dérou­le­ment de la pièce, ce qui la plonge dans une atmo­sphère pesante. C’est que la ver­sion ori­gi­nelle, en trois actes, se révèle d’une vio­lence et d’une féro­cité plus appuyées que celle que nous connais­sons en cinq actes.

Le conflit entre le père et le fils, roué de coups dans une scène ter­ri­fiante, n’en est que plus pro­bant, dra­ma­tique. Oronte renie son fils qui avait pour­tant sur­pris Tar­tuffe et Elmire et venait les dénon­cer. L’attitude d’Elmire est ambi­guë : si elle met en place un stra­ta­gème pour faire tom­ber le masque de l’imposteur, elle n’en est pas moins véri­ta­ble­ment séduite par lui au début de la pièce.

C’est un des mul­tiples déca­lages opé­rés par le tra­vail inci­sif d’Ivo van Hove. De même, le visage de ce Tar­tuffe est mécon­nais­sable. Chris­tophe Mon­te­nez, dans le rôle de celui-ci, fait preuve d’une pré­sence scé­nique gla­çante. Il est jeune, sa ges­tuelle est rep­ti­lienne, son phrasé a des accents inquié­tants. Il se méta­mor­phose. La pre­mière scène de fla­gel­la­tion donne le ton. La machine infer­nale est lan­cée : il écarte le fils, convoite la femme, devient héri­tier de la for­tune du maître de mai­son. Son désir de pos­sé­der Elmire est obsé­dant, obs­cène. C’est ce qui le perd. Mais cette ver­sion en trois actes ne connaît pas le happy ending de l’acte V de la ver­sion connue et de son deus ex machina… In extre­mis, le Tar­tuffe res­sur­git, dans un der­nier éclat comique.