Javier Santiso, Un pas de deux

La sacri­fiée

L’auto-narratrice du livre (elle est aussi son héroïne) n’est pas n’importe qui : il s’agit de Jo l’épouse du Hop­per.

Celui-ci la relé­gua au rang de marion­nette et de femme à tout faire au ser­vice de son maître jusqu’à sacri­fier pour lui sa propre oeuvre : “Par­fois, je rêve, je me vois don­nant des coups de pin­ceau, le sang me monte aux yeux, je reprends du poil de la bête. (…) Je suis alors aux anges, au milieu des tubes, je patauge au milieu des flaques de cou­leurs, et l’homme qui est à côté sans y être ne devient plus qu’un loin­tain sou­ve­nir, un feu fol­let, un cris­se­ment sur le grain de la toile.”

Javier San­tiso donne ainsi la parole à celle pour qui il ne resta qu’une rési­gna­tion et un sacri­fice consen­tis. Sous l’égide de l’auteur, Jo dit tout de ce qui lui a coûté “tant d’efforts, de foi­rades et de trou­vailles”. Elle ose dire les colères, les humeurs froides voire “arc­tiques” de son mari.

Elle ne put peindre qu’en cachette pour gra­piller quelques ins­tants de répit. Ils lui per­mirent de conti­nuer de créer tant que faire se pou­vait afin de res­pi­rer un peu.

L’ensemble de ce constat trouve une force puis­sante et qui semble juste tant l’auteur a su créer une trans­sub­stan­tia­tion entre lui et son “modèle”.

jean-paul gavard-perret

Javier San­tiso, Un pas de deux, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, mars 2023, 238 p. — 20,00 €.