A l’épreuve des maux

Tu me parles de l’épreuve d’un texte-empreinte aux confins d’une île dont les contours tra­duisent ta fatigue de femme et de ton ventre, ses sou­bre­sauts et ses expec­to­ra­tions. Tu as noté déjà à maintes reprises ce qui ne se raconte pas même sous une nuit d’attente.

En contre­bas, res­tent les nuages dans ta val­lée et la crainte aussi d’un retour du froid. Une telle nuit nous a sépa­rés l’un de l’autre et a recro­que­villé tes pétales sur le dos de ton âme ou des­sous, en rangs crê­pus, jusqu’à ce que chaque feuille s’en détache à force de te pen­ser.

Tout blan­chit, le vert est broyé. Le texte et son épreuve dont tu me parles aspirent à deve­nir un autre pour être lui-même à la vue de notre petite mort et, plus tard, de la fin où le pois­son fut noyé.

jean-paul gavard-perret

Photo : Lee Miller