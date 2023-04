Guillaume Decourt, Le bonjour de Christopher Graham

Traver­sées

Guillaume Decourt pour­suit une oeuvre poé­tique où les nar­ra­tions à l’eau de rosse et au par­fum de bar­be­cue éli­mine toute pro­pen­sion lyrique. Suivre Chris­to­pher Gra­ham per­met un par­cours en absur­die made in USA.

Mais un “made in Usa” comme le pro­posa un film bien oublié de Jean-Luc Godard.

Tout y est cul par-dessus tête, entre pas­tiche et déri­sion afin d’éviter le tra­gique. Le poème devient dès lors une fic­tion plus vraie que nature. Se retrouve une carpe dans la bai­gnoire d’une pros­ti­tuée chi­noise, un boud­dha réduit à ce qu’il est (à savoir un cochon paillard).

Plus ver­na­cu­lai­re­ment, appa­raissent aussi la sainte Bible dans le tiroir d’une chambre d’un Motel 6 à la récep­tion­niste aimable ou encore un natif de Paris, Texas ce qui n’émeut en rien l’originaire de Paname.

Sa transe amé­ri­caine avance ainsi par sauts et gam­bades entre prin­cesses et princes LGBDT et de bonnes grillades. Liquette au clou et seins au sable sur un ciel mauve, fond tabac et sous les maillots de Nylon des viandes belles s’étalent.

Grâce à ses poèmes nar­ra­tifs, l’auteur jouxte au plus près une vérité humaine de ceux dont la nature est si faible que rien ne peut les influen­cer. Ils se croient libres, mais ne sont qu’envoûtés par eux-mêmes.

Cela pourra sem­bler une idée baroque que d’aller recher­cher aux USA qui l’on est. Mais n’est-ce pas là un moyen de se rani­mer soi-même afin de ne pas se renier et ce, au-delà la vie telle qu’elle est ?

jean-paul gavard-perret

Guillaume Decourt, Le bon­jour de Chris­to­pher Gra­ham, Edi­tions Aethi­la­dès, coll. Freaks, 2023, 72 p. — 16,00 €.