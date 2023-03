M.J. Arlidge, Action ou Vérité

Une nou­velle affaire gla­çante pour Helen Grace !

La pan­dé­mie due à la Covid a secoué gran­de­ment le Royaume-Uni. Il est donc loi­sible de pen­ser que cette crise a sus­cité une recru­des­cence de la délin­quance et de la cri­mi­na­lité. C’est, du moins, la pré­sen­ta­tion que fait M.J. Arlidge, met­tant alors son héroïne, une fois encore, dans une posi­tion dif­fi­cile.

Il ren­force les dif­fi­cul­tés avec la déter­mi­na­tion de son ex-amant de vou­loir la démo­lir pour la rem­pla­cer à la tête de la bri­gade cri­mi­nelle. Il livre, dans ce but, des infor­ma­tions confi­den­tielles à Emi­lia Gara­nita, jour­na­liste d’investigation. Celle-ci peut alors faire paraître des articles incen­diaires sur la police, mais sur­tout sur Helen.

Une sil­houette s’introduit dans une casse, puis dans la baraque où Declan McMa­nus, ivre, est endormi. Elle met le feu et fuit. Mais pas assez vite pour ne pas voir le mons­trueux per­son­nage sor­tir en flammes du bra­sier et tra­cer un che­min de feu avant de s’effondrer.

Le capi­taine Joseph Hud­son constate que la BMW d’Alison Bur­ris a été désos­sée. Sa pro­prié­taire a été retrou­vée, quelques jours plus tôt, poi­gnar­dée. Les vols de voi­tures de luxe se sont mul­ti­pliés ces temps-ci.

Helen Grace est sur tous les fronts pour ten­ter de faire face à une mon­tée de la cri­mi­na­lité. Elle est la cible pri­vi­lé­giée de la presse, sur­tout d’Emilia Gara­nita du Sou­thamp­ton Eve­ning News, qui est ren­sei­gné par Hud­son. Celui-ci vit mal la rup­ture du fait d’Helen et veut se ven­ger.

Un jeune couple découvre sur le mur de leur habi­ta­tion un tag au contenu très embarrassant.

Sur un bar­belé entou­rant la casse, les poli­ciers trouvent un fil pro­ve­nant d’un vête­ment de prix ne pou­vant s’acquérir que par com­mande. Parmi les quinze per­sonnes ayant acquis récem­ment ce vête­ment à Sou­thamp­ton, il y a Amar Goj, le direc­teur de l’approvisionnement des stocks à l’hôpital des enfants. Or, Ali­son était sous ses ordres.

Helen le ren­contre et il se pré­sente comme un per­son­nage impor­tant. Or, la direc­tion de l’établissement lui apprend que Goj a été sus­pendu de ses fonc­tions, accusé de mal­ver­sa­tions finan­cières, de fausses fac­tures, suite à une enquête interne menée par… Ali­son Burris.

Comme à son habi­tude, le roman­cier décrit les liens plus ou moins ami­caux entre les membres de la bri­gade, les inter­ac­tions, le fonc­tion­ne­ment et les états d’âme d’Helen. Les traques de la com­mis­saire sont bien com­plexi­fiées par le contexte, par une cer­taine las­si­tude et un sen­ti­ment gran­dis­sant d’impuissance.

L’héroïne, dans ce roman, prend sa dose de pro­blèmes et se heurte à une cri­mi­na­lité en col blanc, à un indi­vidu machia­vé­lique qui a l’art de mani­pu­ler. Cela pro­met une belle joute entre ce cri­mi­nel de haut vol et la com­mis­saire fragilisée.

Avec un style direct, une écri­ture ten­due, ce nou­veau livre, le dixième volet de la série où le roman­cier met en scène Helen Grace, se dévore lit­té­ra­le­ment tant la pres­sion sur les épaules de la jeune femme est forte et ne se relâche pas. Au contraire !

serge per­raud

M.J. Arlidge, Action ou Vérité (Truth Or Dare), tra­duit de l’anglais (Royaume-Uni) par Séve­rine Que­let, Les Escales, coll. “Noires”, février 2023, 480 p. — 22,00 €.