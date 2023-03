Andrea Galvani, Exposition

Du concept au vertige

Andrea Gal­vani (né en 1973 en Ita­lie, vit et tra­vaille à New York et à Mexico) mène une recherche concep­tuelle et inter­dis­ci­pli­naire mêlant pra­tique artis­tique et méthodes scien­ti­fiques. L’artiste uti­lise prin­ci­pa­le­ment la pho­to­gra­phie, la vidéo, le des­sin, la sculp­ture, l’installation et la performance.

Explo­rant les rela­tions entre fra­gi­lité et monu­men­ta­lité, tem­po­ra­lité et conti­nuité, visi­bi­lité et invi­si­bi­lité, la pra­tique de l’artiste s’appuie sou­vent sur la mul­ti­pli­cité du lan­gage, la col­la­bo­ra­tion ins­ti­tu­tion­nelle et l’action col­lec­tive.

Son œuvre vaste et immer­sive étend la pers­pec­tive de l’individu au col­lec­tif, du per­son­nel au pla­né­taire et au-delà, contex­tua­li­sant l’expérience humaine dans le temps géo­lo­gique, le chan­ge­ment cos­mique et la trans­for­ma­tion sociale.

jean-paul gavard-perret

Andrea Gal­vani, Expo­si­tion, stand Fabienne Levy, Art Paris, Grand Palais Ephé­mère, Paris, du 30 mars au 2 avril.