Hommage aux désirs

Le duo de Mont­réal Sorry Girls est com­posé de Hea­ther Fos­ter Kirk­pa­trick et de Dylan Kon­rad Obront. Depuis 2015 et au fil du temps, il trans­forme un son oni­rique en une pop de plus en plus foi­son­nante où le saxo­phone de Mitch Davis par­court ici l’album.

Le tout dans des chan­sons qui ont un sens et parlent d’acceptation, d’affirmation de soi, de liberté per­son­nelle et de lâcher prise.

Tout est fait pour tou­cher. Les désirs, une fois désen­fouis, attisent à qui mieux mieux les sens. Les sons s’irisent à la sueur de pig­ments mêlés et en une sorte de cyclone où toute pudeur est empor­tée.

C’est d’ailleurs moins une his­toire d’amour que de miroir et la juste réso­nance d’échos. Les mor­ceaux se “ver­tigent” les uns les autres entre engor­ge­ments et béances en brefs éclats de rythmes ou des mou­ve­ments moins syncopés.

jean-paul gavard-perret

Sorry Girls, Bravo !, Arbu­tus Records / Modu­lor, 2023.