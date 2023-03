Luigi Vegini, Hulett Collection

Les apo­ries

Le ber­ga­masque d’adoption Luigi Vegini est un artiste ita­lien contem­po­rain qui a com­mencé à s’épanouir dans la pho­to­gra­phie ana­lo­gique et le tirage argen­tique. De ce point de départ et en artiste auto­di­dacte, il a déve­loppé ses nom­breux talents.

Au fil des ans, il a par­ti­cipé à plu­sieurs ate­liers avec des maîtres de la pho­to­gra­phie. De plus, Ber­nard Plossu est devenu son ami et quelque peu son men­tor. Avant d’en trou­ver un second pour chan­ger encore sa manière de voir le monde : Mau­ri­zio Galimberti.

Ainsi épaulé, il a décou­vert sa propre voie et ses prio­ri­tés. Il reste le maître d’une pho­to­gra­phie sug­ges­tive qui sou­vent sacri­fie la vue d’ensemble à celle de détails. Pour autant, ceux-ci ne sont jamais sai­sis de manière frac­tale.

Il s’agit de culti­ver l’aporie pour que para­doxa­le­ment le hors-champ trouve toute sa place.

Le tout dans un art de la com­po­si­tion sub­tile si bien que cet ancien novice se retrouve peu à peu parmi les maîtres de la pho­to­gra­phie.

Son tra­vail a déjà dépassé les fron­tières de l’Italie.

jean-paul gavard-perret

Luigi Vegini, Hulett Col­lec­tion, L’oeil de la Pho­to­gra­phie, mars 2023.