Anaïs Renevier, L’affaire Alice Crimmins

Quand la sus­pecte fait une cou­pable idéale…

Les Édi­tions 10/18 pro­posent une nou­velle col­lec­tion en par­te­na­riat avec le maga­zine Society. Il s’agit d’exposer, à tra­vers des affaires cri­mi­nelles, un visage des États-Unis à rai­son d’une affaire par État. Les jour­na­listes enquêtent sur des cas signi­fi­ca­tifs, éclai­rant une par­tie de cette société amé­ri­caine à la fois si puri­taine, si hypo­crite et si sor­dide dans ses débor­de­ments.

Pour débu­ter cette série, les édi­teurs pro­posent deux his­toires, l’une dans l’État de New York (L’affaire Alice Crim­mins), l’autre en Cali­for­nie (L’affaire du Gol­den State Killer).

L’affaire Alice Crim­mins porte sur l’assassinat de deux enfants et l’inculpation de leur mère qui, aux yeux des enquê­teurs, des juges, repré­sen­tait la cou­pable idéale.

Ce 14 juillet 1965, dans le quar­tier de Kew Gar­dens Hills, Eddy Junior, cinq ans, et Alice, quatre ans, sous la garde de leur mère, dis­pa­raissent de leur chambre. La pièce est située au rez-de-chaussée d’un immeuble sis dans une rési­dence tran­quille du Queens.

Alice appelle leur père, qu’elle a mis dehors il y a un an et demi, pour savoir s’ils sont chez lui. Ils se dis­putent la garde des enfants.

Gerard Pie­ring est chargé des pre­mières inves­ti­ga­tions. C’est un détec­tive de trente-cinq ans, père de famille nom­breuse et fervent catho­lique. Si la chambre ne pré­sente pas de désordre, ni de traces de lutte, des détails l’alertent. Alice ne pré­sente pas les signes d’une mère inquiète. Il repère de nom­breuses bou­teilles d’alcool et, sous son lit, trouve une boîte conte­nant des lettres d’amants, des notes de res­tau­rants dédi­ca­cées par des hommes poli­tiques en vue comme le maire de New York, le séna­teur Ken­nedy. Elle fré­quente des indi­vi­dus proches de mafias.

Com­ment cette jeune femme, ser­veuse dans des bars des envi­rons, peut-elle appro­cher ces per­son­nages ? Puis, des inco­hé­rences dans les décla­ra­tions d’Alice, comme du père d’ailleurs, confortent l’idée, à priori, de la culpa­bi­lité de la mère. Et tout s’enchaîne…

Avec ce double meurtre, le corps de la petite fille est retrouvé le jour même à moins d’un kilo­mètre du domi­cile, celui du petit gar­çon est décou­vert à moins de deux kilo­mètres, c’est tout le fonc­tion­ne­ment d’un sys­tème poli­cier et judi­caire qui est mis en lumière avec ses pré­ju­gés, et ses carences.

C’est un sys­tème où règne le cynisme, où il n’y a ni conscience pro­fes­sion­nelle, ni remords, où les inté­rêts per­son­nels et le car­rié­risme passent avant tout. De plus, il faut effa­cer les man­que­ments, les erreurs en fai­sant condamner.

Anaïs Rene­vier mène, au pre­mier semestre 2022, une enquête sans idées pré­con­çues. Elle inter­viewe des anciens témoins, des anciens acteurs du drame. Elle se livre à un beau tra­vail de docu­men­ta­tion, de recherche dans les archives muni­ci­pales tant à New York qu’en Flo­ride où vit Alice. Elle épluche les articles des jour­naux de l’époque, ceux qui ont cou­vert cette saga judi­ciaire car celle-ci s’est pour­sui­vie pen­dant de très nom­breuses années avec libé­ra­tion, annu­la­tion d’une condam­na­tion, retours en pri­son…

Son his­toire a ins­piré, entre autre, La Mai­son du guet, un roman publié en 1975 par une roman­cière presque incon­nue à l’époque : Mary Hig­gins Clark.

Le récit est com­plété par deux cartes, les quar­tiers de New York, celui de Kew Gar­dens Hills, d’une chro­no­lo­gie depuis le mariage d’Alice en novembre 1958 jusqu’en 2012, et de la liste des prin­ci­pales sources.

Anaïs Rene­vier signe un docu­ment cap­ti­vant, nour­rit aux meilleurs sources, pas­sion­nant à décou­vrir pour cette affaire hors-norme.

serge per­raud

Anaïs Rene­vier, L’affaire Alice Crim­mins, Édi­tions 10/18, coll. “Repor­tage & docu­ment” n°5838, mars 2023, 208 p. — 7,50 €.