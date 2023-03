Philippe Boutibonnes, Une entrevue subreptice

Ambi­tions et ambigüités

L’objet de ce beau texte est une inter­ro­ga­tion de l’Annonciation du peintre véni­tien du XVIème siècle, Paris Bor­done. Mais cela per­met un élar­gis­se­ment sur ce qu’est et fait la pein­ture. Elle ne peut être sou­mise aux mêmes cri­tères d’analyses qu’un texte.

En effet, son sys­tème et son dis­po­si­tif répondent à des don­nées que les textes ne peuvent pas mon­ter de la même façon.

Pour Bou­ti­bonnes, le tableau étu­dié dans son “déco­rum” ne s’instaure pas sur le seul regard mais ren­voie à une parole : celle de l’Evangile selon Saint Luc. Selon l’essayiste, l’Annonciation tient en consé­quence à une thé­ma­tique et un canon esthé­tique qui tra­versent toute la pein­ture depuis le XIIIème siècle.

Dans cette image fon­da­trice, tout joue entre l’ange céleste et la vierge inter­lo­quée et sou­mise. S’engage une ren­contre fur­tive dans un lieu privé mais qui, dans la pein­ture, s’ouvre à tous les vents et tous les regards.

Néan­moins — même s’il porte la parole des Evan­giles -, le tableau reste muet : ce qui entraîne Bou­ti­bonnes à cares­ser toutes les ambi­tions et toutes les ambigüi­tés. C’est pour­quoi l’auteur manie ici un cer­tain art de la tau­to­lo­gie qui per­met de cer­ner au plus près mais sans les épui­ser toutes les incer­ti­tudes que le tableau et sa lec­ture engagent.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Bou­ti­bonnes, Une entre­vue subrep­tice, Edi­tions de l’Ollave, coll. Pré­oc­cu­pa­tions, Rus­trel, 2023, 62 p.