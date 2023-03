Hubert Renard & Pierre Lescot, Dimensions variables

Céré­mo­nies du chaos

Hubert Renard et Pierre Escot dégomment Paris et dans un récit à la fois lou­foque et tra­gique vide en non gré­vistes et ses pou­belles — du moins celle de son monde de l’art contem­po­rain.

Celui-ci est offert entre réa­lisme et satire. Les auteurs en varient les formes lit­té­raires d’accès au sein de leur récit : poèmes, jour­nal intime, listes, dia­logues et chan­sons — tout est bon entre farce et mélo­drame pour dres­ser un tableau sur­pre­nant d’un milieu qu’ils connaissent bien en tant que plasticiens.

Les per­son­nages sont sou­vent des gou­jats accom­plis au sein des intrigues qu’ils fomentent. Se retrouvent tous les trucs et tics du monde de l’art même si les deux finauds évitent habi­le­ment dans ce bûcher des vanité la cri­tique ins­ti­tu­tion­nelle ou l’étude socio­lo­gique.

Ils se “contentent” de manier images et sym­bole pour se moquer des malades d’un tel milieu : cer­tains sont avides de noto­riété et naviguent à vue entre eupho­rie, déme­sure et crainte de la disparition.

Les deux auteurs tirent à vue d’autant plus qu’ils ont de quoi se mettre sous leurs dents. Leurs per­son­nages sont confron­tés à une sorte d’insatisfaction qui fas­cine et tue au moment où l’image se retourne contre elle-même. Il n’y a plus de réa­lité en acte, plus de réa­lité en être. Que l’amorphie, l’inanité.

Il existe tout compte fait moins de drame que l’attente dans un monde qui ne se ras­sem­blera plus. L’énergie des per­son­nages est per­due, affai­blie jusqu’à une limite extrême.

jean-paul gavard-perret

Hubert Renard & Pierre Les­cot, Dimen­sions variables, art&fiction, coll. Sush­larry, Lau­sanne, CHF 17,80.