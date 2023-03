Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari & Alessio Avallone, Nero –Tome 1 : “Obscurci est le soleil, ternes sont les étoiles”

Une alliance contre les forces du mal ?

Avec Nero, les auteurs pro­posent un récit qui mêle croi­sades et éso­té­risme. Ils offrent une vision dif­fé­rente de celle qui est habi­tuel­le­ment pré­sen­tée en Occi­dent, celle des Croi­sés.

Ils retiennent, pour cette his­toire dans l’Histoire, un guer­rier arabe qui a vécu des évé­ne­ments ter­ribles et en reste traumatisé.

Avec un poi­gnard, un père trace des signes sur le front de son fils avant de le sacri­fier. Lorsque l’adolescent le sup­plie de l’épargner, son père prend l’exemple d’Abraham qui n’a pas hésité. Alors que le coup fatal va être donné, le gar­çon saisi le poi­gnard de l’homme qui le tient age­nouillé et le plante dans le cœur de son bour­reau, déclen­chant un cata­clysme. Il se retrouve seul mar­qué à jamais au front.

En Syrie, c’est la 58ème année de guerre en cet an 551 de l’Hégire. Nero se bat comme un lion contre les Francs alors que le reste de son armée se replie. Il est désar­çonné et va être tué quand un Croisé lui sauve la vie. Celui-ci connaît la signi­fi­ca­tion des cica­trices. Il veut trou­ver cette grotte, près de Damas, et compte sur Nero pour le gui­der. Sur le che­min, ils sont contraints de s’arrêter près d’un groupe qui rejoint le gros de l’armée qui marche vers la for­te­resse de Tell Bashir pour l’assiéger.

Alors que celui qui a fait pri­son­nier Nero part se rafrai­chir au point d’eau, ils sont atta­qués et Niza­rite, une guer­rière, qui le délivre. Com­mence alors un chassé-croisé mor­ti­fère entre les deux hommes pour la maî­trise d’un secret qui…

Cette guerre en Syrie est pré­sen­tée essen­tiel­le­ment du côté musul­man. C’est la lutte contre les Francs qui se com­portent en enva­his­seurs. Mais c’est aussi le com­bat de deux indi­vi­dus, deux per­son­na­li­tés qui n’appartiennent à aucun clan, qui ne sont pas vis­cé­ra­le­ment atta­chés à leur camp, à leur culture et sur­tout pas à la reli­gion qu’ils devraient embras­ser. Ils mènent leur propre quête pour un but mys­té­rieux liés à des croyances, des dogmes très anciens. La vio­lence des atti­tudes et des sen­ti­ments cadence leur rela­tion.

Les scé­na­ristes prennent comme point de départ et comme lieu de cris­tal­li­sa­tion des croyances éso­té­riques une grotte sur le mont Qas­sioun, celui qui domine Damas. D’après des manus­crits médié­vaux arabes, c’est dans cette cavité que Caïn aurait tué Abel, lui don­nant pour tou­jours le nom de grotte du Sang.

Le gra­phisme se par­tage entre quatre per­sonnes, deux des­si­na­teurs et deux colo­ristes. Le gra­phisme est impres­sion­nant. Il est ainsi rendu par la dimen­sion de l’album et par le choix de pri­vi­lé­gier de grandes cases, voire des pleines pages pour rendre l’action plus visible, plus dyna­mique. Nombre de planches sont consti­tuées de trois, quatre vignettes seule­ment. Les gros plans abondent, que ce soit ceux des pro­ta­go­nistes comme ceux des élé­ments d’action.

Si les per­son­nages sont construits en quelques traits, les foules consti­tuées de sil­houettes, les expres­sions et les mou­ve­ments sont par­fai­te­ment ren­dus. Cepen­dant, le sang coule et les bles­sures ne sont mas­quées. Les cou­leurs vives, chaudes, sont, à l’image du cli­mat, très uti­li­sées, ren­dant pal­pables les atmo­sphères tant inté­rieures qu’extérieures.

Un pre­mier volume qui ouvre un récit sur une cas­cade d’actions, entre batailles et sièges, géné­rant un cli­mat éso­té­rique de toute beauté.

serge per­raud

Emi­liano Mam­mu­cari (scé­na­rio et des­sin de l’acte 1), Mat­teo Mam­mu­cari (scé­na­rio), Ales­sio Aval­lone (des­sin de l’acte 2), Luca Saponti & Adele Matera (cou­leur), Nero — Tome 1 : Obs­curci est le soleil, ternes sont les étoiles, Dupuis, coll. “Grand Public”, février 2023, 144 p. — 23,50 €.