Foire MIA 2023

La pho­to­gra­phie dans tous ses états

MIA Fair offre de nom­breux aper­çus de la pho­to­gra­phie contem­po­raine. Entre autres “Arti­fi­cial Hell” de Ric­cardo Boc­cuzzi. Il s’agit d’une série d’œuvres pour une nar­ra­tion de l’Enfer de Dante. Preuve que de La Divine Comé­die d’Alighieri à l’Intelligence Arti­fi­cielle il n’y a qu’un pas.

Mia Fair pro­pose aussi une série de pro­jets spé­ciaux. “Repor­tage Beyond Repor­tage” met en lumière les dif­fé­rentes nuances du genre à tra­vers des pho­to­gra­phies docu­men­taires.

“Dia­logue”, un jeu de “repons” entre la pho­to­gra­phie et d’autres médias. Est pré­sente aussi une expo­si­tion per­son­nelle de Gian­luca Pol­lini axée sur l’architecture italienne.

Cette foire ras­semble artistes, conser­va­teurs, col­lec­tion­neurs et gale­ristes et offre donc tou­jours un large éven­tail d’images de pho­to­graphes ita­liens et inter­na­tio­naux.

Cette année, l’identité visuelle de l’exposition est confiée à Davide Bra­mante qui repré­sente sym­bo­li­que­ment Milan, à par­tir du Duomo et de l’architecture stra­ti­fiée de dif­fé­rentes époques.

jean-paul gavard-perret

Foire MIA - Foire d’art de l’image de Milan 2023, Super­stu­dio Maxi, Milan, du 23 au 26 mars 2023.