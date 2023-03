Féminines (Pauline Bureau)

La cho­ré­gra­phie d’une émancipation

Le fond de scène est une devan­ture d’usine ; quand le spec­tacle com­mence, on voit des ouvrières, en étage, embou­tir des pièces sous des presses qui menacent leurs mains (les­quelles sont atta­chées pour être reti­rées auto­ma­ti­que­ment du plan de tra­vail lorsque le poin­çon s’abat).

C’est une gale­rie de por­traits qui défilent, cas­ting des femmes qui pos­tulent pour jouer un match de foot­ball, qui est d’abord conçu comme une mani­fes­ta­tion de gala, en ouver­ture d’un « véri­table » tour­noi, celui des hommes, les vrais. Les entraî­ne­ments sont vus des ves­tiaires, sur le pla­teau, ou bien fil­més et pro­je­tés sur la par­tie supé­rieure du décor. Quelques infor­ma­tions sont dis­pen­sées par une écri­ture d’écolier : on com­prend qu’il s’agit de lettres adres­sées par l’une des membres de l’équipe, une concierge qui vient d’apprendre à lire.

L e pro­pos est nar­ra­tif, le ton léger, les séquences vidéo sont accom­pa­gnées de musiques puis­santes, des stan­dards popu­laires dif­fu­sés à volume élevé. La pièce raconte l’histoire de femmes qui s’engagent un peu à l’aveugle dans une aven­ture ludique, se découvrent et nour­rissent une véri­table rela­tion éman­ci­pa­trice. C’est l’occasion de revi­si­ter tous les sté­réo­types de l’époque, les pré­ten­dues dis­po­si­tions natu­relles qui consti­tuent un ins­tru­ment de domi­na­tion. On assiste à une repré­sen­ta­tion dyna­mique, sou­vent anec­do­tique mais ren­con­trant aussi la gra­vité de la vio­lence qui s’insinue par effrac­tion dans la vie ordi­naire, la pré­ca­rité des luttes sociales débu­tantes aussi. Pau­line Bureau tente d’appréhender sous une forme cho­ré­gra­phique l’investissement du ter­rain par les filles. Elle déve­loppe une approche poé­tique et atta­chante de l’engagement au fémi­nin, qui conduit à nous rendre fina­le­ment cha­cune des coéqui­pières sympathique.

Fémi­nines

Texte et mise en scène Pau­line Bureau

Avec Yann Bur­lot, Rébecca Finet, Sonia Floire, Léa Fouillet, Camille Gar­cia, Mou­nir Mar­goum, Marie Nicolle, Anthony Roul­lier, Claire Tou­bin, Cathe­rine Vinatier.

Scé­no­gra­phie Emma­nuelle Roy ; cos­tumes et acces­soires Alice Tou­vet ; com­po­si­tion musi­cale et sonore Vincent Hulot ; vidéo Natha­lie Cabrol ; dra­ma­tur­gie Benoîte Bureau ; lumière Sébas­tien Böhm ; per­ruques Cathe­rine Saint-Sever ; col­la­bo­ra­tion artis­tique Cécile Zani­belli, Gaëlle Hau­ser­mann ; assis­ta­nat à la mise en scène et régie pla­teau Léa Fouillet ; cheffe opé­ra­trice Flo­rence Levas­seur ; cadreurs Chris­tophe Touche, Jérémy Secco ; direc­tion tech­nique John Car­roll ; maquet­tiste scé­no­gra­phie Jus­tine Creu­gny ; régie géné­rale et pla­teau Auré­lien Bas­tos ; régie lumière Xavier Hulot ; régie son Vincent Hulot en alter­nance avec Sébas­tien Vil­le­roy ; régie vidéo Jus­tin Artigues en alter­nance avec Syl­vain Jouanne.

Au théâtre des Quar­tiers d’Ivry CDN du Val de Marne

Manu­fac­ture des Oeillets

1 place Pierre Gos­nat

94200 Ivry-sur-Seine

Du 8 février au 18 février 2023

Spec­tacle créé le mardi 05 novembre 2019 à Hérouville-Saint-Clair

Du 25 avril 2023 au 28 avril 2023 au TNBA à Bordeaux

Du 9 mai 2023 au 10 mai 2023 au Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire