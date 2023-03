C.A. Larmer, Ils étaient sept — Le club des amateurs de romans policiers

Quand les Grandes Anciennes…

Ce roman ouvre une série qui est une décla­ra­tion d’amour à Aga­tha Chris­tie et à son œuvre.

Dans ce club nou­vel­le­ment crée, un membre n’est guère inté­ressé par les enquêtes d’Hercule Poi­rot, ni par les romans poli­ciers, d’ailleurs. Il est là pour un plan autre­ment tor­tueux.

Trois semaines plus tôt, Ali­cia Fin­lay, com­prend qu’elle n’est pas au bon endroit dans ce club de lec­ture avec ces règles étouf­fantes et ces lec­tures fas­ti­dieuses, à ses yeux.

C’est sa sœur Lynette, une pas­sion­née de cui­sine qui, entre deux bou­chées de canard aux bro­co­lis, lui lance l’idée : pour­quoi elle ne crée­rait pas son propre club où on par­le­rait des livres d’Agatha Chris­tie et d’autres auteurs de romans poli­ciers ?

L’idée fait son che­min et, à par­tir d’une annonce dans la presse, Ali­cia sélec­tionne cinq can­di­dats en fonc­tion de leur moti­va­tion. C’est ainsi que sont invi­tés à une pre­mière réunion : Missy, une biblio­thé­caire, Perry, qui tra­vaille dans un musée, Anders, un méde­cin spé­cia­liste des poi­sons, Claire, pro­prié­taire d’une bou­tique vin­tage et Bar­bara, femme au foyer ou tech­ni­cienne d’intérieur. L’arrivée de Bar­bara occa­sionne une cer­taine inter­ro­ga­tion de la part de Missy, alors que Perry fait pen­ser à quelqu’un qui a vu un fantôme.

La réunion, cepen­dant, se déroule dans une belle ambiance et il est convenu de se retrou­ver la dimanche sui­vant chez Bar­bara. Dans la semaine, Missy manque se faire per­cu­ter par une voi­ture. Après la réunion chez Bar­bara, celle-ci dis­pa­raît.

Sous l’impulsion d’Alicia, les membres décident d’enquêter pour la retrou­ver. Mais…

Loin de s’affranchir de la Reine du crime, C.A. Lar­mer reven­dique un lien fort avec Aga­tha Chris­tie, avec son œuvre et avec sa per­sonne. Ali­cia, l’héroïne, et sa sœur ont été éle­vées dans le culte de cette roman­cière, leur mère qui pos­sé­dait presque tous les romans, les lisait et les reli­sait. Tou­te­fois, elles appré­cient d’autres auteurs dans le genre.

Pour mettre en scène cette enquête qui se déroule dans Sid­ney et ses envi­rons, elle prend de nom­breuses réfé­rences pui­sées dans les romans célèbres et dans cer­tains épi­sodes de la vie d’Agatha. Elle rap­pelle que le chien des deux sœurs porte le même pré­nom, Max, que le second mari de Chris­tie. Elle cite sou­vent Her­cule Poi­rot et Jane Marple.

Si chaque membre du club semble avoir une vie har­mo­nieuse, ce n’est qu’une façade. Cer­tains sont por­teurs de secrets, ou vont vivre des rap­pro­che­ments au cours de l’enquête, rap­pro­che­ments qui vont géné­rer des malaises inévi­tables.

Si un meurtre est com­mis, le reste de l’intrigue s’appuie sur une quête en sui­vant des indices dont il n’est pas tou­jours facile de sai­sir la signi­fi­ca­tion. Mais, C.A. Lar­mer conçoit une his­toire attrac­tive avec une enquête en lien avec un épi­sode de la vie d’Agatha Chris­tie. De plus, elle construit une gale­rie de pro­ta­go­nistes inté­res­sants, aux carac­tères com­plé­men­taires. Le couple formé par les deux sœurs fonc­tionne par­fai­te­ment et des liens, de moins en moins ténus, se tissent pour le meilleur ou pour le pire.

Tout en lais­sant un large place à la vie sociale, aux plai­sirs de la gas­tro­no­mie, aux échanges entre per­sonnes qui s’apprécient, le récit est mené avec entrain, sans lon­gueurs ni lour­deurs.

Un pre­mier volet cap­ti­vant qui sera suivi d’un second tome, Le crime du SS-Orient, annoncé pour août 2023.

serge per­raud

C.A. Lar­mer, Ils étaient sept — Le club des ama­teurs de romans poli­ciers (The Mur­der Mys­tery Book Club), tra­duit de l’anglais (Aus­tra­lie), par Tania Capron, le cherche midi, coll. “Roman poli­cier”, février 2023, 416 p. — 15,90 €.