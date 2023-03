Jean Dufaux & Béatrice Tillier, Complainte des landes perdues — Cycle 3 : Tome 3 — “Regina obscura”

Un fabu­leux jeu épique !

Jean Dufaux pour­suit la construc­tion de cette fresque épique, com­men­cée il y a main­te­nant vingt ans, où sor­cières et démons se livrent une lutte acharnée.

Les armées d’Elgar, le prince légi­time, et celles de Vivien des Agu­ries, le bâtard, se sont livrées bataille pour le pou­voir sur le royaume. Celles de Vivien l’ont emporté et sa marche vers le trône semble assu­rée. Cepen­dant, un obs­tacle inat­tendu se dresse, une appa­ri­tion issue de l’enfer : Tête noire. Celui-ci avait été entraîné dans la mort par le sacri­fice d’une sor­cière. Or, Jama­niel, la reine, l’a ramené à la vie pour ser­vir ses intérêts.

Elgar, amputé du bras droit, est soi­gné par une médecin-mécanicien qui lui a posé un bras arti­culé. Il cherche alors à reprendre le com­bat, un com­bat… contre sa mère.

Mais Tête noire a d’autres pro­jets que ceux de Jama­niel. Il veut régler ses comptes avec le passé, un passé qui com­prend Oriane, la fille de dame Cey­lan. Face à cette situa­tion nou­velle, Sanc­tus ras­semble les sor­cières qui forment l’Inferno Fla­mina. Elles convoquent Cryp­tos, le démon, le seul capable de sug­gé­rer la voie à suivre pour vaincre Tête noire…

Ce pré­sent cycle décrit les évé­ne­ments tra­giques qui ont nourri les péri­pé­ties racon­tées dans Les Che­va­liers du Par­don et sur­tout dans Sio­ban. On retrouve toute la verve du scé­na­riste qui dévoile un jeu fabu­leux où il entre­mêle tra­gé­dies, tra­hi­sons, luttes pour le pou­voir et le com­bat éter­nel du Bien contre le Mal, de l’Amour contre la Haine.

En res­sus­ci­tant Tête noire, il dis­pose d’un magni­fique méchant qui bou­le­verse les plans, les ambi­tions, des uns et des autres. Mais il apporte aussi des réponses à quelques inter­ro­ga­tions, gar­dant tou­te­fois quelques révé­la­tions dans sa manche pour nour­rir l’intrigue du tome 4, Vers l’Eruin Dulea, à paraître en octobre 2025.

Le gra­phisme de ce cycle a été confié à Béa­trice Tillier qui réa­lise un des­sin et une mise en cou­leurs pour des planches sublimes. Quel talent pour mettre en scène cette his­toire qui fait de chaque vignette un tableau. Tout est pré­cis et détaillé, que ce soit la repré­sen­ta­tion des pro­ta­go­nistes, leur ges­tuelle, les acces­soires dont ils se servent, les vête­ments dont ils sont parés.

Avec ce nou­vel album, Jean Dufaux, si besoin était, démontre son art pro­di­gieux du récit, un récit sublimé par une Béa­trice Tillier au som­met de sa maî­trise graphique.

serge per­raud

Jean Dufaux (scé­na­rio) & Béa­trice Tillier (des­sin et cou­leurs), Com­plainte des landes per­dues — Cycle 3 : Tome 3 — Regina obs­cura, Dar­gaud, mars 2023, 56 p. — 15,00 €.