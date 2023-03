Annabelle Dupret, Thierry Tillier: déluges intimes — économie de signes (et autres textes)

L’oeil bandé

Anna­belle Dupret ouvre le monde de Thierry Tillier et son décon­di­tion­ne­ment d’images confi­den­tielles ou popu­laires en diverses éclipses et comme en dévers de ce que de telles figu­ra­tions vou­laient “dire”.

La voca­tion contem­pla­tive prend un nou­veau sens dans les séries et col­lages de l’artiste : une vamp en uni­forme, une plante, ses feuilles, sa fleur et son fruit etc. se retrouvent sti­mu­lées dans des expé­ri­men­ta­tions com­bi­na­toires pour caser la neu­tra­li­sa­tion et l’indifférence de tels signes.

Thierry Tillier extrait de leur contexte d’origine les images et brouille leur temps : “Le visage apa­thique d’une abo­ri­gène peut avoi­si­ner le corps pro­vo­cant d’un man­ne­quin élancé, et les pho­tos d’enfance, se pré­sen­ter sur de vieilles cartes poli­tiques litho­gra­phiées”, pré­cise l’auteure.

Les miroirs pre­miers sont donc retour­nés en une une posi­tion de recul et de résis­tance. L’écriture, la plas­tique et l’engagement poli­tique s’imposent au cœur de cette pra­tique auto­nome et indé­pen­dante. Les règles, déter­mi­nées à l’origine par la culture envi­ron­nante et par la société, sont modi­fiées en pro­fon­deur par ces struc­tures remodelées.

L’artiste, comme le rap­pelle Anna­belle Dupret, sème le doute face aux images de corps “se décri­vant eux-mêmes”. Il déter­ri­to­ria­lise les figures fémi­nines, entre autres des top-modèles “aux atti­tudes maî­tri­sées et aux tirages illi­mi­tés”, pour les rem­pla­cer par découpes et alté­ra­tions.

Existent de nou­veaux liens de contes­ta­tion face aux ordres des simu­lacres qui s’enchaînent dans la société occi­den­tale depuis son ori­gine et ses diverses contre­fa­çons (de la Renais­sance à la révo­lu­tion indus­trielle) à mesure que la pro­duc­tion et la repro­duc­tion des images croissent et se multiplient.

D’où l’importance d’un tel essai. Comme les oeuvres de Tillier, il ne res­semble à aucun autre.

jean-paul gavard-perret

Anna­belle Dupret, Thierry Tillier. Déluges intimes — éco­no­mie de signes (et autres textes), Edi­tions Tan­dem, 2022, Ger­pinnes (Bel­gique), 72 p.