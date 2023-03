Je pars sans moi (Isabelle Lafon)

Un indomp­table feu­le­ment intérieur

Deux femmes s’avancent au bord du pla­teau, len­te­ment, venues d’une tra­vée laté­rale. Leur regard est droit, elles ont une parole franche, mais détour­née. Elles ins­tallent par leur parole ouverte et adres­sée une rela­tion intime et indé­ter­mi­née.

L’une est une patiente, elle se pré­sente comme « Made­moi­selle M. », parle d’elle à la troi­sième per­sonne, annonce les besoins qu’elle pour­rait expri­mer, d’une façon tout à la fois réflexive et non maî­tri­sée. L’autre pour­rait être psy­chiatre, elle écoute, déclare qu’elle n’a pas encore décidé de son iden­tité, incarne fina­le­ment une amie de la pre­mière, Babeth, à ten­dance éro­to­mane. Les deux tissent des échanges qui paraissent impromp­tus, nour­ris­sant un lieu savant, ténu, puis­sant, fait de dérives à la fois conte­nues et surprenantes.