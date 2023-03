Pascal Boulanger, En bleu adorable

Vers où ?

Depuis 2019 et afin de trou­ver paix et séré­nité, Pas­cal Bou­lan­ger a changé non de peau mais de lieu : ” je est un autre, je suis l’autre, celui qui vit près de la baie du Mont Saint-Michel,(…) échap­pant à l’injonction sociale et aux divers cra­chats sur l’asphalte des villes”.

Les frag­ments d’un tel poème en prose font le lit d’une sorte de dis­si­dence. L’auteur nous place “face au spec­tacle des mots jouant le texte du monde et des choses qui le constituent”.

En ce qu’il nomme une “éro­ti­sa­tion de la parole”, les mots arpentent le pay­sage. S’en suivent diverses pro­po­si­tions et une suite d’aveux par sauts et gam­bades. De telles vati­ci­na­tions per­mettent de nous com­prendre. Cela devient non une leçon mais un appren­tis­sage.

Et ce, depuis le jour où la nais­sance de sa petite fille trans­forma l’existence de l’auteur plus que le plus beau poème sur­réa­liste (d’Aragon) — mais qu’il ne renie pas pour autant.

Les consi­dé­ra­tions exis­ten­tielles et lit­té­raires se mixent afin de mettre à jour les “enchan­te­ments simples, dans la per­pé­tuelle enfance du monde” sou­dain redé­cou­verts. Dans ce but, l’auteur n’hésite pas à don­ner la parole à ses pairs : Bataille, Lau­tréa­mont, Pas­cal et bien d’autres. Le tout pour mettre à mal le babil sen­ti­men­tal dont les Macron deviennent par­fois les parangons.

L’imper­ti­nence est ici for­cé­ment de mise mais n’est jamais gra­tuite. Preuve d’une atten­tion sou­te­nue à ce qui arrive dans la céré­mo­nie du pré­sent. Sen­sible aux affres de l’époque, l’auteur fait sienne la quête de la beauté pour atteindre ou se rap­pro­cher de la “poé­tique tota­li­sante” et sa “co-naissance” chère à Clau­del. Pas­cal

Bou­lan­ger devient dans cet espoir le pro­me­neur soli­taire des plages nor­mandes. Là, il pense en mar­chant, et parle “dans un sai­sis­se­ment qui le des­sai­sit” pour deve­nir enfin qui il est.

jean-paul gavard-perret

Pas­cal Bou­lan­ger, En bleu ado­rable, Tin­bad, Paris, avril 2023, 90 p. — 15,00 €.