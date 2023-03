Christophe Arleston, Olivier Gay & Olivier Boiscommun, Succès Damné

Et le Dan­thra­kon frappe encore…

À une époque qui res­semble à l’image popu­la­ri­sée du Moyen– , dans Parys, la capi­tale des arts et de la culture, Lathan Dan­godo est chez son édi­teur. Celui-ci lui pro­met le suc­cès avec son livre, un livre qu’il va tirer à… qua­rante exem­plaires.

Lathan est le com­pa­gnon de Mur­cille, une jolie jeune femme. Elle est cour­ti­sée par l’échevin Fome­lio pour qui elle tra­vaille comme sous-apprentie sta­giaire non rému­né­rée. Ils vivent chi­che­ment. Lathan vou­drait être célèbre et riche pour être digne de Murcille.

C’est dans une taverne où il lit ses textes qu’il est recruté, sans pou­voir refu­ser, pour écrire les mémoires du Sei­gneur mar­chand Pyrinthe, un arri­viste de la pire espèce. Dans la biblio­thèque où il devra mettre en forme les sou­ve­nirs dic­tés par le mar­chand, il remarque un ouvrage.

Pyrinthe lui explique qu’il s’agit du Dan­thra­kon, un gri­moire magique très puis­sant qu’il a acheté, pour une bou­chée de pain, à un nécro­mant du nom de Nekröz. Et quand Lathan va com­prendre com­ment employer la magie du gri­moire, les puis­sances du Bien et celles du Mal vont se déchaîner…

Les scé­na­ristes pro­posent une his­toire qui s’appuie sur l’écriture, sur la créa­tion lit­té­raire, sur la réa­li­sa­tion d’un roman et sur­tout sur les aléas que ren­contrent les écri­vains pour trou­ver un lec­to­rat. Avec Lathan, ils explorent nombre de facettes de cette acti­vité avant qu’elle ne puisse deve­nir un métier à part entière.

Mais ces réflexions, ces situa­tions sont sur­tout une source d’actions débri­dées et très humo­ris­tiques. Il s’agit d’abord d’un album d’aventures mâti­nées de magie. Et les auteurs ne se privent pas de mul­ti­plier des péri­pé­ties et des rebon­dis­se­ments que le héros doit gérer au mieux, ou au plus mal, selon les cas. Ils placent dans des posi­tions bien incon­for­tables leur per­son­nage prin­ci­pal, un per­son­nage qui veut réus­sir pour être à la hau­teur de la femme qu’il aime. Ils donnent, ainsi, une belle para­bole sur le déca­lage qu’il peut avoir entre ce que l’on pense être aux yeux des autres et ce qu’eux perçoivent.

Comme très sou­vent, pour ne pas dire tou­jours avec Chris­tophe Arles­ton, la Femme occupe une place pri­mor­diale, se révèle la plus forte, celle qui réta­blit les situa­tions sca­breuses, celle qui assure.

Bien sûr, l’humour est omni­pré­sent dans les situa­tions, mais sur­tout dans les dia­logues où des phrases célèbres ou deve­nues telles sont employées de façon spi­ri­tuelle. C’est ainsi que le titre de l’album est un joli jeu de mot avec suc­cé­dané, un terme plus guère employé aujourd’hui pour dési­gner une pro­duit qui peut rem­pla­cer un autre.

Deux grands pro­fes­sion­nels œuvrent pour un gra­phisme à la fois réa­liste, cari­ca­tu­ral, met­tant en scène nombre de pro­ta­go­nistes au carac­tère ani­ma­lier. Le choix de l’animal cor­res­pon­dant au carac­tère et au rôle qui lui sont don­nés. Oli­vier Bois­com­mun assure ce des­sin aux traits élé­gants, don­nant une belle expres­si­vité à ses pro­ta­go­nistes.

C’est à Claude Guth que revient la mis­sion de la mise en cou­leurs. Il réa­lise une suite de teintes douces très agréables à l’œil.

Les auteurs com­plètent le récit part un dos­sier de huit pages inti­tulé : Un entre­tien exclu­sif avec Lathan Dan­godo, l’incroyable auteur de Suc­cès Damné ! Celui-ci livre d’authentiques conseils d’écriture. Ce dos­sier est illus­tré par des esquisses des prin­ci­paux per­son­nages.

Un album qui a tout pour une lec­ture réjouis­sante entre une intrigue fine­ment conçue et agen­cée et un gra­phisme de haute qualité.

serge per­raud

Chris­tophe Arles­ton & Oli­vier Gay (scé­na­ristes), Oli­vier Bois­com­mun (des­sins), Claude Guth (cou­leurs), Suc­cès Damné, Bam­boo, label “Dra­koo”, 1er mars 2023, 72 p. — 16,90 €.