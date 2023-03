Davide Interrante, Temps, Visages et Manières de Sicile

A l’épreuve du temps

Comme dans toutes séries de Davide Inter­rante, celle-ci est le fruit de pro­me­nades pho­to­gra­phiques.

Ici, à la décou­verte de la réa­lité et l’humanité sici­lienne dans laquelle plus qu’ailleurs le créa­teur cherche tou­jours les signes qui échappent à la vision sté­réo­ty­pée de la région.

Inter­rante sait cap­ter par le noir et le blanc le tan­gible et l’éphémère dans une vision des êtres et des pay­sages et ce, à Palerme et Cas­tel­buono.

Le pho­to­graphe retient ce qu’il découvre et observe du peuple sici­lien comme il le fait de tous les les peuples médi­ter­ra­néens dont la manière de vivre est induite, les mois d’été, par la cha­leur suf­fo­cante qui impose un code de vie plus lente.

Pour le pho­to­graphe, c’est du pain béni : il a le temps de cap­ter un temps qui s’étire et se retrouve dans le regard et les atti­tudes des habi­tants. Inter­rante fait sur­gir avec autant d’ironie que de bien­veillance une poé­tique de l’espace et du temps où se sai­sit le pouls d’un monde .

Y inter­viennent par­fois de beaux et mer­veilleux nuages.

jean-paul gavard-perret

Davide Inter­rante, Temps, Visages et Manières de Sicile, L’Oeil de la Pho­to­gra­phie, Paris, mars 2023.

https://www.instagram.com/davide_interrante/