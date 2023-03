Dominique Lemaître, À l’oreille du ciel

Lais­ser vibrer l’infini dans le fini

Le der­nier album de Domi­nique Lemaître, com­posé de solos et de duos pour divers ins­tru­ments, se trouve inséré dans une pochette à la cou­ver­ture noire et blanche au style japo­ni­sant de Maggy Seyer. Huit pièces, dont la durée se situe autour de dix minutes, sont pro­po­sées à l’écoute.

Trois sont consa­crées à un seul ins­tru­ment : alto, cla­ri­nette basse, orgue ; cinq à des duos d’instruments. Parmi ces duos, trois font inter­ve­nir deux ins­tru­ments dif­fé­rents : glo­cken­spiel et vibra­phone, vibra­phone et piano, cla­ri­nette et alto ; deux ne font appel qu’à un seul ins­tru­ment : harpes, altos.

Duos et solos, mono­logues et dia­logues ne cessent d’alterner sans que le mono­logue ne se confonde avec le solo, ni le dia­logue avec le duo. Il peut y avoir du dia­logue dans le solo, du mono­logue dans le duo. Duale, sté­réo­pho­nique, la musique d’À l’oreille du ciel unit le simple et le double.

Compo­sée en 2016 et créée à Metz en 2017, la pre­mière pièce appar­tient à la caté­go­rie des solos. L’alto y inter­roge notre ori­gine. Sur la par­ti­tion se découvrent des vers de René Char, extraits du poème Les cerfs noirs (cycle de Las­caux, dans La parole en archi­pel). Du pre­mier vers, « Les eaux par­laient à l’oreille du ciel », se trouve tirée l’expression qui donne son titre à la pièce et à l’album, indi­quant comme sa direc­tion secrète.

À tra­vers le poète, le com­po­si­teur entre en dia­logue avec nos ancêtres artistes pei­gnant sur les parois de Las­caux des œuvres énig­ma­tiques. Aux franges du silence, la musique répète inlas­sa­ble­ment son appel. Fur­ti­ve­ment, on croit per­ce­voir quelques accents voi­sins de ceux qui résonnent dans Tier­kreis (pour vielle à roue) de Sto­ckau­sen. Une vibra­tion dans les gouffres. Des éclats tra­çant un che­min dans le cré­pus­cule. Une implo­ra­tion. Une ascen­sion. Des signes dans la nuit. Riche de son dépouille­ment, habi­tée de poé­sie, À l’oreille du ciel laisse s’élever une douce et pro­fonde émo­tion, une émo­tion voilée.

Créé en 2022 à Bobi­gny, Kaléi­do­scope avait été com­posé une année plus tôt (2021) pour deux per­cus­sion­nistes. Glo­cken­spiel à pédale et vibra­phone sont ici uti­li­sés en six sec­tions enchaî­nées. Avec le kaléi­do­scope qui conjugue nombre limité d’éléments et nombre illi­mité de com­bi­nai­sons, fini et infini entrent en réso­nance. Une aube ici se lève, un matin se déploie.

L’auditeur éprouve, au fil des notes, la sen­sa­tion de l’espace. Des gouttes d’eau dans le désert. Notre habi­ter devient cris­tal­lin. Un esca­lier qui mène­rait à une lucarne ouvrant sur une contrée scin­tillante. Et si l’art n’avait d’autre sens que de lais­ser vibrer l’infini dans le fini… Kaléi­do­scope des jours.

Après deux pre­mières pièces pleines de contrastes, Vif-argent fait inter­ve­nir des harpes. Écrit en 2020, pen­dant le confi­ne­ment, il a été créé la même année. Depuis déjà long­temps, Domi­nique Lemaître avait entre­pris un cycle de pièces pour duos homo­gènes. Ainsi par exemple de Séléné, hom­mage à Mau­rice Ohana pour deux gui­tares. Vif-argent est la der­nière pièce de cette série.

S’il évoque l’ancien nom du mer­cure qui est carac­té­risé à la fois par sa soli­dité et sa flui­dité, il fait aussi écho à Her­mès, devenu Mer­cure chez les Romains, dont on disait qu’il avait inventé la lyre avec une cara­pace de tor­tue et des bouts de ficelle. Musique et poé­sie demeurent de proches voi­sines pour le com­po­si­teur. Les notes des deux harpes de Vif-argent s’égrènent sereines. Un ruis­seau tra­verse la plaine. Des marches sans fin. Des arpèges s’écrivent dans la neige. L’imperceptible, pur, affleure à notre oreille.

Plus ancienne, située au début du cycle des duos homo­gènes, la pièce Orange and yel­low, hom­mage à Mor­ton Feld­man (2009) fut créée en 2010 à Thion­ville. C’est le tableau épo­nyme de Mark Rothko qui donne son titre à cette œuvre la plus courte, avec Kaléi­do­scope, de l’album et lui confère, par le jeu des cou­leurs, un enra­ci­ne­ment pic­tu­ral.

Deux altos mono­loguent, dia­loguent. Des motifs s’effacent, reviennent. Les altos explorent l’univers. Len­te­ment s’approchent de l’infime. Une déchi­rure. D’angoissants nuages recouvrent par­fois la terre. Il est un secret des cimes. L’heure scintille.

Ptath (2003) a été créé en 2004 à Stras­bourg. Dieu égyp­tien, ori­gine de la vie et du cos­mos, Ptah façonne l’univers par le verbe. Ce titre devient ainsi, pour Domi­nique Lemaître, comme le sym­bole de la nais­sance de la créa­tion par la parole. On retrouve cette alliance dans les récits de genèse judéo-chrétiens.

Dans Ptath la cla­ri­nette basse mul­ti­plie les images sonores. Le rythme, sou­vent vif, se ralen­tit par­fois pour lais­ser place à des jaillis­se­ments. Un jeu de lumières éclaire les brumes. Des échos de légendes brisent le silence. Traces d’origine.

Avec Flies­send 2, com­posé en 2020 et créé à Bobi­gny comme Kaléi­do­scope mais un an plus tard, nous retrou­vons le cycle des duos. Cette fois-ci, ce sont le vibra­phone et le piano qui sont en dia­logue. Le titre alle­mand signi­fie en cou­lant. Cette notion d’écoulement est reprise par l’exergue qui cite la célèbre maxime héra­cli­téenne : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Comme l’espace, le temps se trouve au centre de la créa­tion musi­cale de Domi­nique Lemaître. Le temps est inces­sante dis­pa­ri­tion.

Enfon­cée pen­dant toute la pièce sur les deux ins­tru­ments, la pédale crée des effets conti­nus de réso­nance. On retrouve dans cette pièce la sen­sa­tion du cris­tal. À une impres­sion de des­cente vers des grottes sou­ter­raines se conjugue celle d’une marche ascen­sion­nelle aspi­rée par des crêtes loin­taines. La terre appa­raît comme le miroir du ciel. Dans Flies­send 2, la clarté domine. Cas­cades iri­sées, vibra­tions sou­daines, transparence.

Pièce com­po­sée en 2015 et créée en 2016 à Charleville-Mézières, Aeon fait écho, dans son exergue, au Rim­baud qui écri­vait : « Elle est retrou­vée. / Quoi ? – L’Éternité. / C’est la mer / allée avec le soleil. » En contre­point à l’écoulement du temps sou­li­gné par le philosophe-poète grec sur­git cet au-delà du temps qu’est l’éternité et mis en avant, de manière méta­pho­rique, par le poète aux semelles de vent. Le titre lui-même, Aeon, signi­fie éter­nité, temps infini en anglais. Le temps qui s’écoule ne se retrouve jamais, mais l’éternité peut se décou­vrir comme sa vérité.

L’art devient alors résis­tance à l’empire de l’uniforme et du super­fi­ciel. Cla­ri­nette et alto sug­gèrent à tra­vers cette pièce des étin­celles d’éternité. Se tenir à l’oreille du ciel, c’est accueillir en creu­sant le temps l’éternité, en explo­rant l’espace l’infini. De lents refrains mur­murent dans Aeon. Un vif éclair jaillit. Sans hâte s’approcher de la fenêtre. L’appel tra­verse les nuées. Dans la cité inté­rieure entre l’inconnu.

Singu­lière, la der­nière pièce, Nyx, écrite pour orgue, est la plus ancienne (1984). Créée un an plus tard à Rouen, elle porte le nom de la déesse de la nuit per­son­ni­fiée, issue du chaos, qui est dans la mytho­lo­gie grecque mère d’Éther (air, hau­teurs) et d’Héméra (jour, lumière). C’est, après Flies­send 2, la plus longue des pièces de l’album. Les pre­mières mesures, jouées au péda­lier, donnent à entendre dou­ce­ment des sono­ri­tés graves.

Obs­cu­ri­tés, angoisse et incer­ti­tude. Un vent souffle des pro­fon­deurs. Inter­valles et vitrail. Un che­min de l’automne au prin­temps. Des notes scin­tillent. Vagues sur le rivage. Ombre et lumière. Un vent souffle dans le temps. Éclat et pro­messe. Dia­logue sans fin. Nyx avance vers la vic­toire de l’aurore. Et l’album de se conclure par l’épanouissement de la lumière bleue.

Avec À l’oreille du ciel, où la musique voi­sine avec la poé­sie, la pein­ture et la phi­lo­so­phie, qui inter­roge la mytho­lo­gie, comme en témoignent exergues et titres, Domi­nique Lemaître invite l’auditeur à se pla­cer à l’origine et au terme, à voya­ger musi­ca­le­ment entre ombre et lumière, à lais­ser les pays inté­rieurs se rendre hos­pi­ta­liers aux vibra­tions de l’inconnu.

ber­nard grasset

Domi­nique Lemaître, À l’oreille du ciel (durée : 78:20), Da Vinci Clas­sics, 2022 (Alain Celo, Maria Vas­quez, Étienne de Nys, Alice Cis­so­kho, Anne Raf­fard, Vincent Roth, Jérôme Schmitt, Alice Pon­cet, Élise Léonard).