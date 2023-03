Chronorama, trésors photographiques du XXème siècle (exposition)

Chefs-d’oeuvre de la photographie

Chro­no­rama est la pre­mière grande expo­si­tion des chefs-d’œuvre issus des archives de Condé Nast, récem­ment acquises en par­tie par la Col­lec­tion Pinault. Elle ras­semble plus de quatre cents œuvres. Toutes sym­bo­lisent ou retiennent évé­ne­ments, phé­no­mènes sociaux et per­son­na­li­tés qui ont jalon­nés le siècle der­nier.

Cent cin­quante artistes inter­na­tio­naux sont pré­sen­tés : entre autres Bere­nice Abbott, Cecil Bea­ton, Lee Mil­ler, André Ker­tész, Diane Arbus, Irving Penn, Hel­mut New­ton, pour les pho­to­graphes, et pour les illus­tra­teurs Eduardo Gar­cia Benito, Helen Dry­den ou encore George Wolfe Plank.

Tous ont façonné mais cha­cun à leur manière l’esthétique du siècle reprise ici dans un pano­rama de l’histoire de l’art et de la mode.

Il y a là le récep­tacle de diverses foudres dans des lumières épar­pillées de lucarnes ouvertes à la limite de fron­dai­son et où glisse un bout de fleuve du temps.

jean-paul gavard-perret

Chro­no­rama, tré­sors pho­to­gra­phiques du XXème siècle, Palazzo Grassi, Venise , du 12 mars 2023 au 7 jan­vier 2024.