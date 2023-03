Alessandra Calò, Les Inconnues (exposition)

De l’image latente

Les pro­ta­go­nistes de l’exposition Les Incon­nues d’Alessandra Calò peuvent être consi­dé­rées comme les “phares” fémi­nins de l’histoire de la pho­to­gra­phie selon une manière de remon­ter le temps. Entre autres, Anna Atkins et Constance Fox Tal­bot, les deux pre­mières femmes qui ont créé des oeuvres et des livres illus­trés à par­tir d’images photographiques.

Dès le XIXe siècle en effet et paral­lè­le­ment à l’invention de la pho­to­gra­phie, sont publiés les pre­miers livres du genre pré­ludes à la crois­sance du mar­ché de l’édition. Anna Atkins est celle qui en créa le plus. Per­son­nage hors pair, scien­ti­fique et artiste qui, avec Constance Fox Tal­bot, a mar­qué une étape fon­da­men­tale dans l’histoire de l’édition photographique.

Ales­san­dra Calò, en étu­diant leurs oeuvres, a com­plété ses recherches sur les pre­mières tech­niques d’impression (calo­types et cya­no­ty­pies entre autres). Mais l’exposition illustre sur­tout une réflexion sur le concept d’ “image latente”, grâce à l’utilisation d’émulsions pho­to­sen­sibles.

Comme ces artistes du XIXe siècle et afin de recréer leurs actions, Ales­san­dra Calò a imprimé sur plaque des frag­ments d’images fémi­nines avec géla­tine d’argent. Elles deviennent plus la maté­ria­li­sa­tion d’un rêve qu’un por­trait pho­to­gra­phique classique.

jean-paul gavard-perret

Ales­san­dra Calò, Les Incon­nues, Vision­QuesT 4rosso, Gênes, du 4 mars au 6 mai 2023.