Le cho­ré­graphe rosse



Réda se pré­sente ici comme un poète qui, comme tous ses pairs, n’est — selon lui — qu’un musi­ciens humi­lié, “pas même des pipeaux ou des har­mo­ni­cas sai­sis au hasard par le Souffle”. Et même si cela est décep­tif, il s’agit d’avancer dans un tel état et n’être qu’un outil ou un espace “déshé­rité comme une impasse, comme un chambre d’hôtel où n’importe qui peut sur­gir, débal­ler sa valise, fixer jusqu’au noir absolu l’ampoule qui dévaste.“

Mais néan­moins une parole se crée proche et loin­taine, aussi mau­dite que miraculée.

Tous ces textes parus de 1969 à 1982 dans dif­fé­rentes revues abordent la nature et la ques­tion de la poé­sie et les dif­fi­cul­tés qu’un tel tra­vail néces­site pour peu que la poé­sie ne se conçoive pas comme un simple pru­rit de l’ego.

La réflexion poé­tique touche ici non seule­ment l’oeuvre du poète mais aussi de ses aînés. Et c’est ainsi que de tels “pas légers” ne sont en rien faits pour une danse de salon. L’auteur évite tou­te­fois de chaus­ser de gros sabots pour s’aventurer dans les arcanes de la cosa poe­tica, fidèle chez lui à sa proxi­mité avec la science et une forme de méta­phy­sique. Mais pas seulement.

A la fois dis­cur­sif mais poé­tique, Réda éva­cue toute pos­si­bi­lité de lyrisme pom­pier comme de l’illisible que cer­tains fai­seurs caressent de leurs voeux. Et pour un tel créa­teur, il convient de pos­tu­ler vers d’autres élans par­fois iro­niques afin que la et le poé­tiques retrouvent leurs “cou­leurs” et leurs inson­dables rythmes.

jean-paul gavard-perret

Jacques Réda, Celle qui vient à pas légers, Illus­tra­tions de Pierre Ale­chinsky, Édi­tion aug­men­tée d’un cha­pitre sup­plé­men­taire, Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2023, 96 p. — 17,00 €.