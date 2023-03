Philippe Pichon, Cieux défunts, ciels défaits et Un ami de haut bord

L’appel

Les deux livres que publient Pichon à la fois se font écho et se com­plètent selon deux “genres” dif­fé­rents. C’est néan­moins, sinon la même langue, du moins le même pari qui se joue.

Dans les deux cas, il s’agit d’éclairer l’être en tou­chant à ses ombres.



Par ses poèmes, l’auteur le pra­tique en un retour au lyrisme, là où une absence oriente et nour­rit l’écriture : y est évo­qué ce qui fut perdu, à la fois “le passé humain qui est aussi l’origine et l’enfance qui n’en finit pas de nous quit­ter nous laissent de plus en plus errant dans notre vie d’adulte.“

Alternent les ténèbres de la grande nuit du temps et la flamme de vie encore indé­cise mais le poète voya­geur des éthers y marche jusqu’à l’épuisement.

A ce titre, Pierre Lepère est le double de l’auteur car dans ses livres aussi il est ques­tion de l’enfance, “celle que l’on peut retrou­ver par un cer­tain che­mi­ne­ment inté­rieur : éter­nelle, immuable, vaine”, écrit Phi­lippe Pichon. Mais il existe chez lui l’attente des femmes dont, écrit-il en sub­stance, il ne leur a jamais deman­der l’origine ou plu­tôt ce qui l’aimante chez elles.

Même s’il devine que pour lui une attente amou­reuse demeure infi­ni­ment ouverte, que “rien ne saura jamais la remplir.”

Néan­moins, Phi­lippe Pichon refuse que nous res­tions à nous lamen­ter sur ce qui n’est plus. Il s’agit de cher­cher la lumière dans une vision plus ou moins chris­tique. Il pressent que, quelque part au fond de cette obs­cu­rité, une clarté pal­pite. Encore faut-il savoir la trou­ver. D’où cette double quête à tra­vers l’intimité du poète avec l’appui de Lepère.

Car si nous sommes condam­nés au visible, la poé­sie est là pour apprendre à voir plus loin. A ce titre le poète, le vrai, est tou­jours veilleur de feu.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Pichon, Cieux défunts, ciels défaits– frag­ments & verse, et Un ami de haut bord, Edi­tions Douro, coll. Bleu Tur­quin, Paris, 2023, 176 p. et 152 p.