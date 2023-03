Hayden Besswood, Colors and Vows

Hier et aujourd’hui

Quen­tin Le Gor­rec (aka Hay­den Bess­wood) après deux EP réso­lu­ment folk, crée ici de nou­velles rami­fi­ca­tions à son ter­reau d’origine : piano, lignes de syn­thé­ti­seurs et divers ins­tru­ments vin­tage ou non ( Phi­li­cor­dia, Juno 106, Beh­rin­ger Model D, orgue Ham­mond, Wur­lit­zer, etc) expé­ri­men­tés en stu­dio créent un uni­vers beau­coup plus pop que folk.

Se découvre un monde musi­cal poly­sé­mique où le passé du rock et les nou­veaux sons se rejoignent dans une belle ambi­tion qui, nous l’espérons, rejoin­dra un large public.

Retiré dans son stu­dio bric-à-brac, le com­po­si­teur pro­voque une suite d’enchantements électro-acoustiques. Ils ne lais­se­ront pas de marbre les ama­teurs de pop-rock pla­nante (mais pas que) tein­tée d’accents d’aujourd’hui.

jean-paul gavard-perret

Hay­den Bess­wood, Colors and Vows, label Requiem pour un twis­ter, Modu­lor, 2023.