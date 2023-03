Oncle Vania (Anton Tchekhov / Galin Stoev)

La ténuité des moi­rures de notre existence

C’est un inté­rieur défraî­chi, meu­blé chi­che­ment. Des pneus, un piano, des chaises pliantes des­sinent un espace ouvert sur un jar­din, mais fina­le­ment assez indé­ter­miné. Les comé­diens entrent par les côtés de la scène, s’assoient tous face au public, en ligne, comme pour faire attendre leurs répliques.

Des réflexions géné­rales sur l’existence, sur la lan­gueur du temps qui passe et qui nous affecte insen­si­ble­ment expriment la détresse d’êtres qui semblent avoir oublié de se pen­ser, hor­mis pen­dant cette période inter­mède, cet espace d’introspection ouvert par la pré­sence du pro­fes­seur Séré­bria­kov, pro­prié­taire du domaine, désor­mais à la retraite, déchu de son pres­tige par la vieillesse et la mala­die, rema­rié à une femme jeune et belle.

La nuit, ces per­son­nages se croisent, se saoulent, se confient, se récon­ci­lient. Tous disent leur amour, tou­jours mal placé, dévolu à un être qui ne le reçoit pas.

Durant toute la pièce, nous avons affaire à un temps sus­pendu, durant lequel ne se déroulent que des évé­ne­ments avor­tés, comme si les seules choses notables étaient inté­rieures, disant le rap­port des êtres aux choses plu­tôt que l’état du monde. Le texte de Tche­khov est sub­til, il inter­roge nos rela­tions à la nature, à l’avenir, le rôle du savoir, l’irrépressible mécon­nais­sance de soi-même.

Galin Stoev intro­duit des inter­mèdes musi­caux, le piano se met en marche de façon rela­ti­ve­ment impré­vi­sible, selon un méca­nisme qui n’est que par­tiel­le­ment maî­trisé. Cer­taines répliques sont dites au micro ; des poules par­courent le pla­teau et s’y ins­tallent : le dis­po­si­tif hété­ro­clite de la mise en scène sou­ligne la ténuité du pro­pos, son carac­tère défi­ni­ti­ve­ment éphémère. Une repré­sen­ta­tion réus­sie, fai­sant réson­ner à bon escient les moi­rures du texte.

chris­tophe giolito

Oncle Vania

d’Anton Tche­khov