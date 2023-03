Philippe Jaffeux, De l’abeille au zèbre

Les ani­maux et notre peste

Fidèle à sa manière d’écrire, Phi­lippe Jaf­feux crée un étrange dic­tion­naire ani­ma­lier : il est d’un seul bloc dans les 26 pages qui ouvrent cha­cune à une lettre de l’alphabet.

L’affirmation de cha­cun des ani­maux prend une figure par­ti­cu­lière. Elle tient d’une nou­velle forme d’album zutique où s’énonce une forme de révolte impli­cite contre l’extinction “faunique”.

Le regard du cala­mar, le cœur d’une huître, la bosse d’un cha­meau, la nage de la méduse, l’isolement d’une che­nille créent une vision où chaque ani­mal est en osmose avec son milieu natu­rel. Ils y trouvent leur “karma” tant que les hommes ne s’en mêlent pas.

Se retrouve l’esprit Dada de Jaf­feux qui monte ici sur les grands jockeys de la moder­nité pour leur apprendre un véri­table savoir écrire.

Ce ne sont plus seule­ment les dra­gons à deve­nir des ani­maux fabu­leux. Des lamas chers au boud­dhistes aux fla­mands roses yogi en leur pos­ture altière, le monde et les temps sont révi­sés.

Et ce, jusqu’à l’éclipse que les hommes font peser sur celles et ceux qui ne savent plus les contem­pler et qui oublient que “l’innocence d’une coc­ci­nelle méta­mor­phose le bon dieu en une bête”. Preuve que nous sommes bien peu pieux.

jean-paul gavard-perret

Phi­lippe Jaf­feux, De l’abeille au zèbre, Edi­tions Ate­lier de l’agneau, 1er tri­mestre 2023, 56 p. — 14,00 €.