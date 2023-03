Fin de partie (Samuel Beckett / Jacques Osinski )

Une ode monu­men­tale à l’irrépressible disparition

Quand le rideau s’ouvre, on découvre, dans un décor sobre, presque fra­gile, dressé, ren­fro­gné, Denis Lavant, l’immobilité : le comé­dien impose d’emblée sa struc­ture fine, simiesque, sta­tique, qui rend sen­sible à ses moindres mou­ve­ments. Les dépla­ce­ments de son corps sont lourds, scan­dés, ponc­tués de gestes brusques et inef­fi­caces.

On assiste d’abord à des superbes excla­ma­tions mono­syl­la­biques : mélange d’imprécation, de confir­ma­tion, d’objurgations. Les deux per­son­nages prin­ci­paux semblent cher­cher à ralen­tir le temps ; ne s’attachant à rien, ils ne signi­fient que l’amenuisement.

Pour­tant, ils se plaignent aussi de la len­teur des choses. La pièce appa­raît donc comme une réflexion sur l’inexorable dis­pa­ri­tion, ren­due insup­por­table à elle-même.

On ne cesse de par­ler de la fin, sans par­ve­nir à la convo­quer ; ils semblent vivre dans une malé­dic­tion inaccomplie.

Jacques Osinski fait le choix de rendre la durée sen­sible, de tendre les répliques au moyen du silence. Il s’agit d’une option judi­cieuse, qui laisse entendre tous les aspects du texte, dans sa richesse et son indé­ter­mi­na­tion. Hamm, inter­prété avec brio par Fré­dé­ric Leid­gens, est celui qui s’écoute ; pré­senté comme le maître de ce petit monde, il ponc­tue l’inamissible inac­tion de solen­nels « cela avance ».

Mais plus le pro­pos suit son cours, plus les répliques sont par­se­mées ; elles disent sans cesse la fin impos­sible, la réma­nence d’une visée intime qui n’en finit pas de ne pas advenir. Une grande mise en scène, ser­vie par deux acteurs au som­met de leur art : une repré­sen­ta­tion accom­plie, riche, édi­fiante, digne d’un monu­ment du réper­toire, propre à en sou­li­gner la valeur, la richesse et les subtilités.

chris­tophe giolito

Fin de partie

de Samuel Beckett