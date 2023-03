Daniel Grojnowski , La Tradition fumiste. De la marge au centre

Dards d’art

Daniel Gro­j­nowski s’est déjà fait connaître par et entre autres Aux com­men­ce­ments du rire moderne : l’esprit fumiste, Rires fin de siècle, Fumis­te­ries : nais­sance de l’humour moderne, 1870–1914.

Il remet ça en un tel livre avec cette révi­sion des prin­cipes où se retrouvent Charles Cros et son texte Hareng saur où sou­dain Le grand art (est) au ran­cart puisque celui-ci en sort.

Génie inven­teur et scien­ti­fique, Charles Cros — qui fit des recherches sur la pho­to­gra­phie des cou­leurs, la com­mu­ni­ca­tion avec les pla­nètes et la syn­thèse des pierres pré­cieuses mais fut tout autant auteur bur­lesque de textes fan­tai­sistes qui ne pou­vaient que plaire à son ami de tou­jours : Alphonse Allais, autre modèle du Fumisme, “école” si l’on peut dire mais sans la moindre théo­rie — reste le maître du genre que l’auteur met en exergue.

L’auteur repro­pose aussi une revue des spé­cia­listes du détra­quage céré­bral. Se retrouvent (Ver­laine com­pris) des excen­triques de la facé­tie ver­bale mais aussi artis­tique. Les Fumistes ont donc consti­tué une confré­rie infor­melle spé­cia­liste d’Albums Zutiques et farces du même genre où l’obscène n’est pas oublié : pour preuve le “son­net du trou du cul » de Ver­laine et Rimbaud.

Parmi ces “situa­tion­niste avant la lettre, anar­chiste sans doc­trine”, se découvrent encore Zapek orga­ni­sa­teur de canu­lars et de cha­huts et qui fut l’auteur de la gra­vure “Mona Lisa à la pipe” comme le montre la cou­ver­ture du livre, Ger­main Nou­veau et bien d’autres facé­tieux et bla­gueurs à outrance, mys­ti­fi­ca­teurs et pro­fa­na­teurs et bien sûr sans oublier Jarry, démons­tra­teur des effets néfastes de l’eau ainsi que les autres créa­teurs inter­lopes de la Pata­phy­sique, dont Duchamp à ses débuts.

Nul ne peut espé­rer une meilleure compagnie.

jean-paul gavard-perret

Daniel Gro­j­nowski, La Tra­di­tion fumiste. De la marge au centre, Champ Val­lon, 2023, 256 p. — 24,00 €.