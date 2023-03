Barry Flanagan, Quand Barry rencontre Jarry (exposition)

Lapin levé

Le Gal­lois Barry Fla­na­gan (19641 –2009) est l’un des grands sculp­teurs de la seconde par­tie du XXe siècle connu pour ses lièvres pen­seurs, dan­seurs, acrobates.

Il a reçu une for­ma­tion artis­tique clas­sique à Bir­min­gham, pra­ti­qué toutes sortes de petits bou­lots et a fré­quenté des poètes. En 1964 il vient s’installer à Londres, suit l’enseignement de Phil­lip King et d’Anthony Caro à la St Martin’s School, lance une petite revue avant-gardiste “Silâns” et ren­contre l’oeuvre de Jarry.

Il a repris un numéro de l’ “Ever­green Review” consa­cré à la “Pata­phy­sique ” et l’artiste est enchanté par les extraits des “Gestes et opi­nions du Dr Faus­troll”. Cette révé­la­tion de la “science des solu­tions ima­gi­naires” et la décou­verte de la saga du père Ubu vont nour­rir une grande par­tie de sa créa­tion pen­dant près de cin­quante ans.

A l’image d’Alfred Jarry, il va culti­ver l’indépendance et la liberté de ses créa­tions radi­cales, du Hole in the Sea (1969) à son Monu­ment to Let­ters (2005).

Drôle, sub­tile et inclas­sable, l’oeuvre est redé­cou­verte à tra­vers une sélec­tion de sculp­tures, oeuvres tex­tiles, des­sins, estampes.

jean-paul gavard-perret

Barry Fla­na­gan, Quand Barry ren­contre Jarry, Gale­rie Lelong and Co., Paris, du 9 mars au 29 avril 2023.