Grésille­ments des espaces

La poé­sie de Guillaume Decourt est faite moins pour cla­ri­fier que vivi­fier davan­tage le monde. Reste en effet tou­jours une part d’obscur.

Mais l’auteur, au lieu de se prendre la tête à vou­loir en venir à bout, dans ses mul­tiples tra­ver­sées, pré­fère faire avec et nous enchan­ter de ses périples plus ou moins énig­ma­tiques. Et ce, à tra­vers toutes les choses qu’il a connues même quand le temps est passé.

Fasciné autant par un maki que par une homme, par une rous­sette que par une femme, il ouvre ainsi bien des champs magné­tiques pas for­cé­ment pola­ri­sés. Se super­pose ainsi la courbe de l’invisible et celle d’évidence dans le jeux de cou­leurs foraines de diverses choses vues en Aus­tra­lie ou ailleurs.

Et même un plom­bier pari­sien rem­pla­çant un chauffe-eau peut deve­nir un héros d’un de cette suite de poèmes en rien austères.

Celui qui s’affirme sans idée et pré­fère le dire au faire nous fait néan­moins par­ta­ger ses contem­pla­tions un poil hugo­liennes mais en évi­tant pathos et lyrisme.

Tout ici reste à fleur de réel, ce qui n’empêche en rien cer­taines envo­lées même si des sou­rires obs­cènes de cha­lands étran­gers n’ont rien d’engageant. Mais à chaque jour suf­fit sa peine.

jean-paul gavard-perret

Guillaume Decourt, Lundi propre, La Table Ronde, 2023, 88 p. — 14,00 €.