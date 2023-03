Mot nu mental

L’écri­vain ignore quelle pal­pi­ta­tion en lui pré­tend à la rumeur mais il l’attend : car sa ten­sion est capable de bri­ser un cris­tal. Il ne peut la faire venir à son gré mais sour­de­ment la pré­pare de tout son pas­sif qui per­met­tra au pou­mon de l’écriture à souf­fler du verre entre flux et res­sac, écueil et ané­mones dans des vagues répé­tées, mais jamais identiques.

Au cœur de l’immobile, il sent pas­ser le vol de l’oiseau des îles aux heures de la nuit plus légères qu’un rêve et qui vont de lunes en lunes avec au ventre le cri contre le silence. Il n’existe donc pas de préa­lable pré­vi­sible à cet avè­ne­ment et pas de point de départ exté­rieur à la com­po­si­tion “poé­tique”.

La vie va, il faut lais­ser venir, attendre pour atteindre ce moment dans lequel se déploie le tra­vail de l’imaginaire. L’expérience s’y confond avec l’invention. Le vécu et l’inventé se rap­prochent et s’éloignent l’un de l’autre. La réa­lité concrète y demeure, elle paraît être la condi­tion mais ne reste plus cen­trale, ni clai­re­ment défi­nie ou évidente.

L’acte créa­teur à ce point est la décou­verte d’une signi­fi­ca­tion incon­nue même si nul n’invente rien qui n’ait déjà été inventé. Pour­tant, le fac­teur per­son­nel compte beau­coup et trans­forme ce qui avait été émis même si un autre pou­vait bien l’avoir dit aussi.

Mais pas de la même façon. Car dans l’invention d’un rythme neuf, les mots se par­ti­cu­la­risent, apportent leur iden­tité à contre-sens.

jean-paul gavard-perret

Photo de R. Groebli