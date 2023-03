Par-delà les épines

Il arrive que “Le geste tremble / La main meurt”, si bien que le corps bas­cule et l’horizon se défait. Néan­moins, de l’autre côté de la chute, ça suit son cours. Tout peut se sus­pendre à un retour.

Il suf­fit de res­ter aux aguets pour recher­cher la lumière que les nuages char­rient en la cachant.

La poé­tesse ne reste donc pas face contre terre, ne se tait plus et sait réunir ce qui sépare. Elle crée des points de jonc­tions et pas seule­ment au lieu cen­tral où le corps est en croix.

Contre les petits désastres et les méta­phores de l’informe, même lorsque du ciel ne “reste une flaque bleue” sur le sol, il convient par d’ultimes mais inces­sants efforts, d’ouvrir la main pour y loger encore un petit monde recroquevillé.

Et c’est ainsi que la poé­sie avance encore et en corps.

jean-paul gavard-perret

Marine Gross, De la main à la chute, Edi­tions Le Citron Gare, Mon­ti­gny Les Mets, février 2023, 92 p. — 10, 00 €.