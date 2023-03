Voix d’écrivains francophones, Corps de fille, corps de femme

La puis­sance des femmes

Ces récits — émou­vants mais évi­tant le pathos — sont autant de por­traits de femmes qui avec une parole intime pré­sentent sous forme de fic­tions (où sou­vent le bio­gra­phique n’est pas loin) une lutte de l’identité fémi­nine face aux sté­réo­types qui empêchent les femmes de s’appartenir.

S’y res­sent le plus sou­vent la dou­leur et la peur de femmes déprises d’elles-mêmes. Nous sommes confron­tés aux réa­li­tés que de telles voix émettent. Une langue s’incarne en divers accents. Des visages appa­raissent : celui des nar­ra­trices comme de leurs agres­seurs de dif­fé­rents types qui ren­voient les vic­times à des gouffres qui les obligent à affron­ter des situa­tions glaçantes.

Chaque fois, quelque chose de puis­sant remonte et nour­rit la réflexion. Face à une forme de désastre habi­tuel et accepté, un ima­gi­naire réa­liste met en pré­sence de situa­tions trau­ma­tiques dont les vic­times ne peuvent s’effacer.

Se fran­chit ainsi un seuil. Le lit­té­ra­ture passe d’un lieu où tout se laisse voir en sur­face pour appro­cher une vérité d’appartenance. Il y a là cris­tal­li­sa­tion, une scin­tilla­tion contre l’obscur.

C’est pour­quoi il faut savoir lire ces textes comme un appel intense à une tra­ver­sée afin de déga­ger les femmes des car­cans où la société ne cesse de les placer.

jean-paul gavard-perret

Voix d’écrivains fran­co­phones, Corps de fille, corps de femme, Edi­tions des Femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2023, 192 p. — 15,00€.