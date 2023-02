Presqu’égal à ( Jonas Hassen Khemiri / Aymeline Alix)

Tranches de vie en bas relief

La scène est ouverte ; un tableau pré­sente des signes, des figures qui peuvent être des traces de cours. Un per­son­nage sur­git du noir au pre­mier plan ; il est pro­jeté dans la posi­tion de pro­fes­seur, assu­rant un cours d’histoire de l’économie à l’université. On s’attend à une « contre-histoire » de la pen­sée éco­no­mique qui est esquis­sée de façon plai­sante par l’enseignant.

On com­prend qu’il s’agit de pré­sen­ter des théo­rèmes, des idées pour trou­ver dans la vie de quelques per­sonnes des illus­tra­tions qui en consti­tue­raient comme des expé­riences. Ainsi partage-t-on des tranches de vie d’un deman­deur d’emploi, d’une ven­deuse d’un bureau de tabac, et du chargé de cours à la faculté : cha­cun est animé par ses rêves : res­pec­ti­ve­ment avoir un poste d’administratif res­pec­table, vivre dans une ferme bio­lo­gique, être nommé pro­fes­seur titulaire.

Le pro­pos déve­loppé par la com­pa­gnie est incon­tes­ta­ble­ment dyna­mique, engagé, sym­pa­thique. Mais il s’attache exclu­si­ve­ment aux par­cours chao­tiques d’êtres qui sont la proie d’un sys­tème qui les broie len­te­ment. Pour­tant, la démarche appa­raît plus effi­cace lorsqu’elle se montre spé­cu­la­tive ou iro­nique, par exemple quand une nar­ra­trice implique les spec­ta­teurs, ou quand, ini­tia­le­ment, on se prend à croire que des inter­mèdes théo­riques vont don­ner du relief au récit.

Au contraire, la repré­sen­ta­tion conduit à relier les per­son­nages anté­rieu­re­ment pré­sen­tés : d’une part le chô­meur vou­lant deve­nir res­pon­sable accepte la place de vendeur-buraliste non déclaré, d’autre part sa col­lègue a épousé l’enseignant qui ambi­tionne le poste de professeur. Ainsi, le spec­tacle perd peu à peu le charme du réflexif pour se can­ton­ner au narratif.

