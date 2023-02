Giselle… (François Gremaud)

Didac­tique du bal­let romantique

Après sa pièce Phèdre ! (pré­sen­tée dans le « in » du fes­ti­val d’Avignon en 2018) et avant l’opéra Car­men, Fran­çois Gre­maud pré­sente sa Giselle… au Théâtre de la Bas­tille. Deuxième volet d’une tri­lo­gie consa­crée à trois figures fémi­nines tra­giques du réper­toire clas­sique, Giselle… se donne comme une « comédie-ballet » revi­si­tant le grand bal­let roman­tique Giselle ou les Wilis (1841) dont Théo­phile Gau­tier écri­vit le livret et Adolphe Adam com­posa la musique.

Si Fran­çois Gre­maud choi­sit Giselle pour tra­vailler le genre du bal­let, l’enjeu n’est pas de le repro­duire. Sa comédienne-danseuse, Saman­tha van Wis­sen, seule en scène dans un décor mini­ma­liste duquel se détachent quatre musi­ciens, s’attèle, au contraire, à pré­sen­ter hum­ble­ment le bal­let roman­tique qui fut dansé au cours des décen­nies par d’illustres dan­seuses et dan­seurs tels Carla Fracci, Rudolf Nureyev, Mikhail Bary­sh­ni­kov, Nata­lia Maka­rova ! Ora­trice ou conteuse, Saman­tha van Wis­sen pré­sente l’histoire tra­gique de Giselle, jeune vil­la­geoise séduite par le prince Albrecht déguisé en pay­san mais fiancé à une autre. À contre-pied du bal­let tra­di­tion­nel, celle qui dansa pour Anne Teresa De Keers­maeke dans son très célèbre Rosas danst Rosas, mime les pas de danse des dif­fé­rents per­son­nages du bal­let tout en décor­ti­quant la vir­tuo­sité de la cho­ré­gra­phie… qu’elle se plaît sou­vent à paro­dier avec légè­reté et moque­rie !

Les figures codi­fiées du bal­let clas­sique (entre­chats, ara­besques piquées…) reprennent toute leur spon­ta­néité à tra­vers le corps en mou­ve­ment libre d’une dan­seuse de for­ma­tion contem­po­raine ; et son ana­lyse des mou­ve­ments cho­ré­gra­phiques et de la pan­to­mime (pra­tique dont nous avons perdu l’habitude de maî­tri­ser les codes) ne manque jamais d’humour.

Il s’agit ainsi de récon­ci­lier culture savante et popu­laire, dans un but didac­tique et péda­go­gique clair, puisque le spec­tacle com­mence par une mise en situa­tion his­to­rique du bal­let. Si on regrette de ne pas entrer plus rapi­de­ment dans le mou­ve­ment cor­po­rel, il faut gar­der en tête que c’est là toute la gageure de Fran­çois Gre­maud : faire un spec­tacle de théâtre où se raconte la danse, sans perdre l’essence même de celle-ci. C’est la prouesse qu’exécute Saman­tha van Wis­sen dont le tra­vail cor­po­rel insuffle une grande vita­lité au texte de Fran­çois Gre­maud. Le lan­gage théâ­tral n’est plus dés­in­carné. Il est mis en danse, mis en corps.

Il est aussi insé­pa­rable de la musique, comme l’exprime Fran­çois Gre­maud dans un entre­tien avec Vic­tor Rous­sel : « J’ai fait l’exercice d’écrire sur le rythme de la musique, et donc de faire dan­ser la langue », d’autant plus que la par­ti­tion d’Adam a été retra­vaillée par le com­po­si­teur contem­po­rain Lucas Anti­gnani pour quatre ins­tru­ments (harpe, vio­lon, saxo­phone et flûte tra­ver­sière). La pré­sence du saxo­phone - d’une audace réus­sie - donne à la musique clas­sique des accents modern jazz à par­tir des­quels s’exprime le corps en liberté de Saman­tha van Wissen. Même si la dan­seuse en paro­die cer­tains aspects sur­an­nés, son tra­vail dégage dès lors un amour de la danse et de son lan­gage cho­ré­gra­phique pro­pice à expri­mer l’amour, la beauté, la mort… si bien qu’à la fin du spec­tacle ne reste que l’envie d’aller vision­ner une cap­ta­tion du bal­let Giselle lui-même.

clara cos­sutta Giselle…

Concep­tion et mise en scène Fran­çois Gre­maud ; inter­pré­ta­tion Saman­tha van Wis­sen ; musi­cien et musi­ciennes (en alter­nance) Anas­ta­siia Lin­de­berg, Loren­tiù Stoian (vio­lon) ; Tja­sha Gaf­ner, Anto­nella de Franco (harpe), Héléna Mache­rel, Irène Poma (flûte), Sara Zazo Romero (saxophone). @ Doro­thée Thé­bert Filliger

Texte Fran­çois Gre­maud d’après Théo­phile Gau­tier et Jules-Henri Ver­noy de Saint-Georges ;cho­ré­gra­phie Saman­tha van Wis­sen d’après Jean Coralli et Jules Per­rot ;musique Luca Anti­gnani d’après Adolphe Adam ; assis­tante à la mise en scène Wanda Ber­nas­coni ; créa­tion son Bart Aga ;direc­tion tech­nique et créa­tion lumière Sté­phane Gat­toni (Zinzoline).

Au Théâtre de la Bas­tille (76 Rue de la Roquette, 75011 Paris)

Du 5 au 14 jan­vier à 20h, du 17 au 24 jan­vier à 21h00, relâche les dimanches et les lun­dis 9 et 16 janvier

Durée 1h50

