Jean d’Aillon, Les Assassins d’Étienne Marcel – (Récits du temps de Charles V)

Un vaste complot ?

Féru du passé de la France, Jean d’Aillon excelle à mettre en scène des évé­ne­ments de la petite His­toire qui ont fait la grande. Ce troi­sième volet des Vilé­nies de Charles le Mau­vais, après L’Archiprêtre et la cité de Tours, La Ran­çon du roi (Robert Laf­font — 2022), portent sur les ten­ta­tives de Charles de Navarre, comte d’Evreux, de s’emparer de l’argent de la Ran­çon.

Il revient sur le meurtre d’Étienne Mar­cel, ce pré­vôt des mar­chands qui avait pris le pou­voir à Paris, sur l’obstination de Jean le Bon.

Jean II, dit le Bon, a été fait pri­son­nier par son cou­sin Edouard III, roi d’Angleterre lors de la bataille de Poi­tiers en 1356. Contre la pro­messe de payer une énorme ran­çon, il est libéré après quatre ans de cap­ti­vité. Mais réunir une somme équi­va­lente à deux années de res­sources du royaume est ardu. Un pre­mier ver­se­ment de cent mille flo­rins pour­rait satis­faire Edouard. Ils sont offerts par le sei­gneur de Milan, Galeas Vis­conti, contre le mariage de son fils avec une prin­cesse fran­çaise. Cepen­dant, faire tran­si­ter une telle somme entre Milan et Paris n’est pas chose aisée.

Cette tâche est confiée à Pétrarque, le poète, et à Pie­tro da San­gallo, le capi­taine de la milice de Florence.

Ce 2 jan­vier 1361, Theo­doro d’Este se pré­sente au Louvre comme l’ambassadeur de Milan et insiste pour être reçu par Jean le Bon. Il jus­ti­fie sa maigre escorte par une ter­rible embus­cade en forêt de Fon­tai­ne­bleau. Mais il a réussi à sau­ver la moi­tié de la somme mal­gré la félo­nie de Pétrarque et da San­gallo. Les deux coffres, ouverts, révèlent… des cailloux.

Après l’attaque, Pétrarque a conti­nué sa route pen­dant que le capi­taine se lan­çait à la pour­suite des assaillants sur­vi­vants pour savoir qui ils étaient et récu­pé­rer une bourse.

À Paris, le Poète se rend chez le Dau­phin, le futur Charles V, et lui remet les flo­rins sor­tis de sacoches et autres conte­nants ano­dins. Charles se rend chez son père et lui explique la situa­tion. Jean, convaincu par les dires de Theo­doro, ne change pas d’avis même lorsqu’il voit l’argent. Il fait arrê­ter da San­gallo mena­çant de l’exécuter.

Les deux hommes réus­sissent à réta­blir la vérité, non sans mal. Jean le Bon, alors, leur demande de retrou­ver l’assassin d’Etienne Mar­cel, jugeant qu’ils sont les mieux pla­cés par leur talent de limiers, parce qu’ils sont étran­gers et ne font par­tie d’aucune cote­rie. Or, de telles recherches attirent obli­ga­toi­re­ment l’attention des res­pon­sables du crime…

Avec un récit riche en per­son­nages, avec une palan­quée de seconds rôles, le roman­cier conçoit un récit dense, four­millant en don­nées sur l’époque et en infor­ma­tions de toutes natures sur le quo­ti­dien des élites, qu’elles soient au pou­voir ou qu’elles le servent. Il choi­sit de pri­vi­lé­gier un voca­bu­laire employé par ces caté­go­ries sociales qui, mal­gré le pit­to­resque de cer­taines expres­sions, reste par­fai­te­ment com­pré­hen­sible. Les vête­ments por­tés sont décrits fine­ment et les élé­ments des por­traits dres­sés pour les prin­ci­paux acteurs de l’histoire sont pui­sés aux meilleures sources.

Plu­sieurs ver­sions existent sur l’assassinat du pré­vôt et sur le ou les pos­sibles assas­sins. Jean d’Aillon retient celle qui lui semble le plus plau­sible compte tenu de ce que les his­to­riens savent de la réalité.

Avec ce nou­veau livre, le roman­cier fait revivre avec bon­heur une par­tie, tom­bée dans les oubliettes, de l’Histoire de France tout en livrant une fort belle intrigue.

serge per­raud

Jean d’Aillon, Les Assas­sins d’Étienne Mar­cel – (Récits du temps de Charles V), Robert Laf­font, coll. “Thril­lers”, jan­vier 2023, 480 p. – 22,90 €.