Claire Dumay, Il faut que je te parle

Décours

Ainsi depuis ses ori­gines, l’homme nour­rit la mort de ses richesses et de ses aspi­ra­tions. Et la mort, vau­tour de Pro­mé­thée, ronge sans cesse ces richesses et ces aspi­ra­tions.

Edgar Morin, L’homme et la mort.

Claire Dumay (née en 1959, pro­fes­seure et femme de lettres) signe un récit intros­pec­tif, au titre en forme d’adresse à un proche, à un intime : Il faut que je te parle. Elle uti­lise les figures du rom­pe­ment, de la dis­so­lu­tion et du décours, monde de bri­sure, de béance et d’éclatement. Pour ce, l’autrice tente de « dire, pour tas­ser, paci­fier, récon­ci­lier les contours ».

Il s’agit pour elle de recons­ti­tuer la « pâte épaisse » de l’existence pater­nelle et de redon­ner corps et forme à un père sur le déclin, qui s’amenuise : « Ma mémoire est taillée pour la mort. Mon père s’échappe, m’échappe. »

Un tour­billon de res­sou­ve­nance et d’angoisse mêlées se sub­sti­tue à la présence/absence du père aimé (redouté ?). En cela, Claire Dumay rédige un jour­nal tha­na­to­lo­gique. Elle décrit la sin­gu­lière rela­tion père-fille — le père : « la loi incar­née » — et ce qui suit, la mort de la langue pater­nelle ; ce que Freud a démon­tré, concer­nant le rôle des « pul­sions de vie (Éros) et des pul­sions de mort (Tha­na­tos) », qui peuvent « fonc­tion­ner de façon auto­nome ou, au contraire, conver­ger vers un même objet et se mélan­ger inti­me­ment dans des pro­por­tions variables » (Sill. Psy­chol.1980).

Or, le père est ici un double « gémel­laire » qui s’estompe, et Claire Dumay, à l’instar de Peter Schlé­mihl, a perdu cette ombre paral­lèle à la sienne, qui fai­sait « un emboî­te­ment » de « la fille dans le père ». Selon le psy­cha­na­lyste Jean Guyo­tat, la filia­tion suit trois logiques indé­pen­dam­ment du sexe : « la filia­tion de l’institué » (…) au carac­tère sym­bo­lique et logique (…) par la loi et le lan­gage, la « filia­tion bio­lo­gique », rat­ta­chant l’enfant à ses ancêtres mater­nels, et la « filia­tion nar­cis­sique » asso­ciée au fan­tasme d’immortalité ». [in La figure pater­nelle en psy­cha­na­lyse, Emma­nuel Gra­ton].

Dans Il faut que je te parle, une généa­lo­gie nou­velle émerge à l’horizon de la femme « éman­ci­pée ». « Je quitte la couche inces­tueuse », la décla­ra­tion est nette, la fille se dégage des « rets » bio­lo­giques tout en éta­blis­se­ment un diag­nos­tic patho­lo­gique et thérapeutique.

Le sou­ve­nir enfoui est une exhu­ma­tion car ce voyage psy­cho­pompe s’effectue dans cer­tains lieux célé­brés du temps de l’enfance, par exemple : « Les sou­ve­nirs affluent : les heures pas­sées à jouer au doc­teur avec sa fille blon­di­nette, la grue remon­tée tous les soirs au che­vet de son gar­çon­net, le verre d’eau noc­turne apporté avec une régu­la­rité sans faille ». Par­fois, la fille s’approche du double, l’épouse puis s’en détache : « Qua­rante ans. Seule. Libre. Non, pas libre. Pas seule. Le regard impé­rieux de mon père rôde, pénètre mon inti­mité la plus abso­lue. »

Des termes reli­gieux accom­pagnent cette confes­sion filiale, une sorte de pro­fes­sion de foi, et ici, une psy­cho­sta­sie. Forte d’une langue dépouillée de beau­coup de verbes, domi­née par­fois par des phrases nomi­nales, l’écriture de Claire Dumay vogue, dérive et revient à la source des « pro­phé­ties » pater­nelles. La perte du père, c’est la pièce man­quante. Et c’est aussi l’annonce de sa propre mort, d’un corps isolé, du décours, de la pen­sée qui s’atrophie : « Je bois déjà à la coupe de ce qui est mort ».

L’autrice aborde un des pro­blèmes cru­ciaux des dif­fi­ciles réa­li­tés contin­gentes de notre société. La séni­lité vue comme une obs­cé­nité, les atteintes de l’âge, les infir­mi­tés et les dépen­dances envi­sa­gées et trai­tées uni­que­ment sur le plan maté­riel et médi­cal en vue d’une dés­in­fec­tion et d’une réclu­sion, d’un inter­ne­ment. Mais au-delà des appa­rences, l’être per­dure et la vie résiste mal­gré tout.

Notons que le livre de Claire Dumay est ponc­tué de réfé­rences musi­cales baroques et clas­siques, allant d’André Cam­pra, Marin Marais à Mozart.

Termi­nons avec le sou­hait de l’écrivaine : « J’aimerais tant goû­ter la nour­ri­ture de l’oubli dont s’abreuvent les Loto­phages », rêve d’une déli­cieuse nour­ri­ture de l’oubli…

yas­mina mahdi

Claire Dumay„ Il faut que je te parle, éd. des Rues et des Bois, coll. Par les che­mins, 2022 — 14,00 €.