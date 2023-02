Le Roi Lear (William Shakespeare / Thomas Ostermeier)

Un souffle sans rythme

D ans un décor de chiches élé­ments natu­rels assé­chés, les scènes se déroulent sobre­ment, annon­cées et accom­pa­gnées par la musique ; certes les figures de néons lumi­neux viennent solen­ni­ser un peu le pla­teau ; mais il est clair que l’intention est de pré­sen­ter les affres de la suc­ces­sion, l’appropriation ou la conquête du pou­voir comme des trac­ta­tions cou­rantes, objets de dis­cus­sions quo­ti­diennes. On connaît l’argument : le roi lègue son royaume à ses deux filles capables de flat­te­rie, déshé­ri­tant celle qui exprime avec hon­nê­teté ses sen­ti­ments ; en paral­lèle, on assiste à une ten­ta­tive de subor­na­tion du fils légi­time par le bâtard (de Glou­ces­ter), s’essayant à séduire les deux reines héri­tières. Les évé­ne­ments se suc­cèdent qui vont déchoir le roi de son auto­rité, de sa majesté, de sa lucidité.

Lorsqu’il affronte la nuit, la soli­tude et la vieillesse, le sou­ve­rain est confronté à ses cau­che­mars, des méta­mor­phoses démo­niaques qui le hantent et le ter­rassent. Il y a donc du fan­tas­tique, du réa­lisme, du comique, l’ensemble estom­pant fina­le­ment le tra­gique, dans cette mise en scène qui a ses qua­li­tés, mais qui semble se cher­cher, tant elle ouvre de voies qu’elle ne déve­loppe pas jusqu’à leur terme, comme si elle jux­ta­po­sait les lec­tures au lieu de les hié­rar­chi­ser.

Les comé­diens sont justes, sans être ajus­tés, man­quant de l’harmonie qui donne du souffle à un spec­tacle. Les ten­ta­tives d’actualisation du pro­pos et l’introduction de traits d’ironie sont inté­res­santes et bien sen­ties, la musi­ca­lité est trou­blante, mais la repré­sen­ta­tion ne trouve pas son rythme. Elle appa­raît comme une recherche inin­ter­rom­pue qui ne par­vient pas à cap­ti­ver parce qu’elle sou­met les spec­ta­teurs à des varia­tions trop impromptues.