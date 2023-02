Pierre Drogi, Les Fulgurés

Noeuds

Ensei­gnant, poète, essayiste et tra­duc­teur, Pierre Drogi est l’auteur d’une oeuvre impor­tante. Elle reste une expé­ri­men­ta­tion de la langue. Les textes sont comme pul­vé­ri­sés et font objec­tion à toutes expli­ca­tions.

Ils sont ce qu’ils sont et, dans leurs écha­fau­dages, une cer­taine obs­cu­rité est en jeu mais dans une “nudi­tas cri­mi­na­lis” d’une genre particulier.

L’écri­ture est énig­ma­tique et sin­gu­lière. Reste dans ces textes de l’irremplaçable qui ne pour­rait se dire autre­ment. Tout s’opère néan­moins dans des noms com­muns mais trai­tés comme “des mots jamais vus, jamais lus, jamais employés.“

C’est une manière de secouer la mémoire de tous les autres mots et de tous leurs autres projets.

Certes, les mal­en­ten­dus sont for­cé­ment pos­sibles car rien ici n’est donné ou acquis. Tout est affaire d’écho qui vient titiller moins la conscience que l’inconscient.

Et ce que nous pre­nons pour incom­pré­hen­sible, tout est fait afin que l’inconscient l’entende.

Il y a là confron­ta­tion, échange sin­gu­lier où le texte fait résis­tance. Il faut s’y jeter. A corps perdu, dans un jeu de ful­gu­ra­tions là où — et entre autres — “l’impudicité d’Olympia / tra­verse le désir / jusqu’à l’extrême nudité sin­gu­lière”. Ces quelques mots révèlent ce qui échappe dans un texte où “les gre­niers sont à la cave” en une suite de “char­pies vives” et de “filoches dévi­dées”.

Et tout se par­court à tra­vers de tels “noeuds”.

jean-paul gavard-perret

Pierre Drogi, Les Ful­gu­rés, Edi­tions Lieux Dits, coll. Cahiers du Loup bleu, Stras­bourg, 2023, 54 p. — 7,00 €.