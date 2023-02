Mathieu Salvia & Djet, In Memoriam — t.01 : “Manon”

Un thril­ler fan­tas­tique prometteur

C’est dans un uni­vers très nova­teur que le scé­na­riste ins­talle son récit. Le ton et le cadre sont modernes. Les sor­ciers ne res­semblent plus à Mer­lin, ne portent plus de hibou sur l’épaule et ne vivent plus dans des chau­mières déco­rées avec des toiles d’araignée. De plus, les sorts et sor­ti­lèges sont employés pour des objec­tifs visant à résoudre des pro­blèmes comme celui de se loger ou d’enfanter…

Cepen­dant, si le but d’une tech­nique est louable, il y a tou­jours des mal­fai­sants pour pen­ser à une uti­li­sa­tion délic­tueuse, voire cri­mi­nelle. C’est ainsi que le couple de héros va devoir lut­ter contre un groupe de scélérats.

Dans Paris, capi­tale mon­diale des arts et de la sor­cel­le­rie, Mila se réveille et se blot­tit dans les bras de Manon. Puis, elle pro­pose un café. En allant dans la cui­sine, elle se heurte à un mur. Le sor­ti­lège d’extension qui auto­rise l’entrée dans la pièce est en panne. Si elle avait été à l’intérieur pen­dant l’incident, elle se retrou­ve­rait dans un han­gar en Inde où la cui­sine est sto­ckée.

Manon Lopez et Mila Conti sont flics. Mais, pour l’heure, elles se rendent chez un sor­cier qui, à l’aide d’un sort, à per­mis à Mila d’être enceinte. Pen­dant l’entretien, une gigan­tesque explo­sion ravage Paris.

Le récit se déporte un an plus tard. Les sor­ciers sont tra­qués, la magie est inter­dite. C’est l’un d’eux qui est tra­qué par la police. Celui-ci use un arte­fact pour éle­ver un rideau végé­tal censé le mettre à l’abri. Mais le ser­gent Manon Lopez fonce, tra­verse et s’empare du fuyard mal­gré la magie qu’il tente d’utiliser.

De retour au poste, elle retrouve Adam, un de ses indics, venu lui deman­der de l’aide. Son pro­prié­taire veut le mettre dehors depuis qu’il connaît son passé de sor­cier. Manon ne veut l’aider que s’il lui apporte des infor­ma­tions inté­res­santes.

De retour chez lui, Adam est attendu par un homme qui lui demande de retrou­ver sa filleule dis­pa­rue depuis l’explosion. Or, la fillette pos­sède des dons qui attisent les convoi­tises.

Sans le vou­loir, Manon et Adam vont devoir faire équipe face à la bande d’un sor­cier qui n’a rien perdu de ses capacités…

Le rythme du récit est enlevé, d’une belle toni­cité, pri­vi­lé­giant l’action débri­dée tout en four­nis­sant tous les élé­ments néces­saires pour éclair­cir les situa­tions. C’est plein de trou­vailles tant scé­na­ris­tiques que gra­phiques avec des dia­logues pétillants.

Le couple atta­chant de héros est entouré, secondé, mal­mené, par une gale­rie fort bien construite de pro­ta­go­nistes. Ce pre­mier tome se clôt sur un dénoue­ment dramatique.

Le des­sin et la mise en cou­leur sont l’œuvre de Djet qui pro­pose des images aux traits assu­rés, des per­son­nages créés avec soin pour satis­faire aux rôles qui leurs sont dévo­lus. Les décors oscil­lent entre une réa­lité d’aujourd’hui et un futu­risme pittoresque.

Ce thril­ler fan­tas­tique pos­sède toutes les qua­li­tés pour plaire par l’approche très nova­trice d’un thème bien répandu et par un gra­phisme qui sou­ligne avec brio la force de l’intrigue.

serge per­raud

Mathieu Sal­via (scé­na­rio) & Djet (des­sin & cou­leur), In Memo­riam — t.01 : Manon, Dupuis, coll. “Grand Public”, jan­vier 2023, 80 p. — 14,50 €.