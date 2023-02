Fantômes et miroirs

Belle idée que ce livre et belle inven­tion lyrique, là où les anges sont trai­tés comme ils se doit.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : s’ils ne sont pas des anges, c’est parce qu’ils sont bien plus.

Nul réduc­tion donc. Et pas plus d’acte impie. Mais l’inverse : la ten­ta­tive d’un immense embras­se­ment.

La prose poé­tique est donc là pour dépla­cer les lignes et les attendus.

L’auteure ne se veut ni madone ni sim­ple­ment fémi­niste, là où une cer­taine rudesse tient lieu et place à la man­sué­tude et crée une vision renou­ve­lée des figures mythiques.

L’ange ici ne lutte pas for­cé­ment avec le vent, il se sexua­lise mais devient comme sou­vent le sont les hommes : sans épaules.

jean-paul gavard-perret

Anita J. Laulla, Les anges ne sont pas des anges, Ate­lier de l’agneau, St-Quentin-de-Caplong, 2023, 56 p. — 14,00 €.